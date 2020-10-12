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≡ Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области будут оглашать по первым числам каждого месяца
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40091
Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области будут оглашать по первым числам каждого месяца
Отправлено: 12.10.20 - 11:03
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Судя по ответу Вячеслава Дудника, новые данные о заболеваемости пневмонией в Костанайской области следует ожидать не ранее 1 ноября. То есть, интервал между предоставлением информации составит не месяц, как указано в ответе, а 57 дней.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9625
Re: Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области...
Отправлено: 12.10.20 - 11:03
#1
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кто то раньше публиковал статистику по пневмонии?
в прошлые годы?
за год хотя бы?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
577
Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области будут оглашать по первым числам каждого месяца
Отправлено: 12.10.20 - 11:07
#2
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Цитата:
alex_60:

Раньше пандемии не было. И пневмонии с признаками коронавирусной инфекции - тоже.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5379
Re: Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области...
Отправлено: 12.10.20 - 13:50
#3
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Частота публикуемой информации по заболевшим необходима только самому упрздраву и СМИ,упрздраву чтобы показывать скорость распространения и если что указывать на соблюдение необходимым мер населением в простанродье либо "стращать" либо "успокаивать" а СМИ нужен эксклюзив а вот насколько понял половине населения эти не интересно а
вторая половина все ровно не верит в это)
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Ksy
§ Ksy
(Пользователи)
Регистрация:
27.06.20
Сообщений:
15
Re: Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области...
Отправлено: 12.10.20 - 14:12
#4
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Вообще статистика по короновирусу вызывает огромные вопросы. Такое ощущение, что занижают и сильно. Конкретный пример-с мужем заболели ОРВИ. У мужа вечером температура 38, у меня сухой кашель сильный приступами. Утррм звоню в поликлинику. Мне отвечают, чио ни в коем случае на прием не приходите. Пришлем врача. Врач пришла, послушала, дала рекомендации. Прошло три дня. У мужа пропало обоняние. У меня все так же сильныц сухой кашель. Звоню в поликлинику. Мне ответили, что ничего страшного и обоняние восстановится. За все время, что болели нам ни разу поликлиника не предложила сдать тест на ковид. Более того я перезвонила доктору и говорю, что связалась с платным терапевтом и она назначила анализы. Я сдам платно. Доктор поликлиники гоаорит, ну раз сами хотите сдать приходите явыпишу направление. В итоге сдала платно в Смолина и за свой счет сделала ет легких. Тьфу тьфу кт чистое. Но сильное сгущение крови. Надо кардиомагнил пить. Вот и вмя статистика.и я подозреваю, что тесты почти не делают. И народ лечится сам дома.
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