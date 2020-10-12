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≡ Новые руководители КНБ и управления сельского хозяйства назначены в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40091
Новые руководители КНБ и управления сельского хозяйства назначены в Костанайской области
Отправлено: 12.10.20 - 12:00
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Начальника департамента КНБ и руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений представили областному активу. О назначениях сообщила сегодня, 12 октября, пресс-служба акима Костанайской области.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
594
Re: Новые руководители КНБ и управления сельского хозяйства...
Отправлено: 12.10.20 - 12:00
#1
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а как же маски
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1845
Новые руководители КНБ и управления сельского хозяйства назначены в Костанайской области
Отправлено: 12.10.20 - 13:38
#2
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Цитата:
директор пляжа:
а как же маски

У них свои маски-шоу.

А вообще минздрав отметил, что сотрудники КНБ не болеют коронавирусом, т.к. у них холодная голова, горячее сердце и ЧИСТЫЕ (!!!) руки!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5379
Новые руководители КНБ и управления сельского хозяйства назначены в Костанайской области
Отправлено: 12.10.20 - 13:44
#3
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Цитата-/а как же маски/



Маска одна,и она у одного человека не надета,он значить уже переболел,либо глядя на его фактуру коронавирус переболел им)
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