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≡ Выигравший весной госзакупки на 2 млрд тенге ФК «Актобе» выставили на торги за 113,9 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40089
Выигравший весной госзакупки на 2 млрд тенге ФК «Актобе» выставили на торги за 113,9 млн тенге
Отправлено: 12.10.20 - 11:53
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Срок доверительного управления составляет один год, от потенциального победителя требуется сохранение профиля деятельности клуба в период доверительного управления.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
593
Re: Выигравший весной госзакупки на 2 млрд тенге ФК «Актобе»...
Отправлено: 12.10.20 - 11:53
#1
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ну немного продешевили, подумаешь.. зато налоги и штрафы ужесточили, вот красота кому-то..)
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