Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Выигравший весной госзакупки на 2 млрд тенге ФК «Актобе» выставили на торги за 113,9 млн тенге
Выигравший весной госзакупки на 2 млрд тенге ФК «Актобе» выставили на торги за 113,9 млн тенге
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: drakon, Тимур Гафуров
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать