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≡ Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в авиакомпании FlyArystan
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40089
Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в авиакомпании FlyArystan
Отправлено: 11.10.20 - 20:56
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Пресс-служба авиакомпании FlyArystan сегодня, 11 октября, в 20.20, предоставила "НГ" комментарий к инциденту с возвращением самолета, следовавшего рейсом Алматы - Костанай в аэропорт вылета.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8047
Re: Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в...
Отправлено: 11.10.20 - 20:56
#1
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А где обьяснения насчет глушилок связи и запрета на пользование телефонами?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1844
Re: Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в...
Отправлено: 11.10.20 - 21:32
#2
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Цитата:
maxsaf:
А где обьяснения насчет глушилок связи и запрета на пользование телефонами?

А рядом проходили учения курсантов КНБ. Зацепило малехо...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8047
Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в авиакомпании FlyArystan
Отправлено: 11.10.20 - 21:56
#3
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Цитата:
Козлов я:
А рядом проходили учения курсантов КНБ. Зацепило малехо...

Ну хоть кто-то нашел смелость обясниться))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1844
Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в авиакомпании FlyArystan
Отправлено: 11.10.20 - 22:05
#4
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Вообще, сразу сказали, что будет форум курсантов КНБ...
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1146
Re: Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в...
Отправлено: 11.10.20 - 23:03
#5
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Странная, однако, реконструкция воздушной гавани.Ночные рейсы принимать не может,инженерно-технической службы нет...Может пора разобраться уже чего там ещё не хватает? .
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3692
Re: Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в...
Отправлено: 11.10.20 - 23:08
#6
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Цитата:
КГСПС:
Может пора разобраться уже чего там ещё не хватает?

Разбираться некому, BI строили, местные акиматовские под козырёк, все проверяющие карманные. Бабки распилили и усё.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
547
Re: Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в...
Отправлено: 12.10.20 - 11:45
#7
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Прокуратура должна проверить почему нет современного освещения полосы
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
593
Re: Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в...
Отправлено: 12.10.20 - 11:52
#8
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полосу осветят - ямы опять на взлетке будет видно, кому это нужно)
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