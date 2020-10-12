Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+12°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 34% влажность
  • З-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области будут оглашать по первым числам каждого месяца
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40089
Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области будут оглашать по первым числам каждого месяца
Отправлено: 12.10.20 - 11:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по ответу Вячеслава Дудника, новые данные о заболеваемости пневмонией в Костанайской области следует ожидать не ранее 1 ноября. То есть, интервал между предоставлением информации составит не месяц, как указано в ответе, а 57 дней.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9623
Re: Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области...
Отправлено: 12.10.20 - 11:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто то раньше публиковал статистику по пневмонии?
в прошлые годы?
за год хотя бы?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
577
Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области будут оглашать по первым числам каждого месяца
Отправлено: 12.10.20 - 11:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Раньше пандемии не было. И пневмонии с признаками коронавирусной инфекции - тоже.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: drakon, Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.27 Ko | Raw HTML: 71.91 Ko -