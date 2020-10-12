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≡ Казахстанские студенты могут попасть в Россию только на самолете
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40089
Казахстанские студенты могут попасть в Россию только на самолете
Отправлено: 12.10.20 - 10:01
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Рейсы осуществляются два раза в неделю – авиакомпаниями Air Astana и "Аэрофлот". Прилетающие в Россию должны представить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета рейса.
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р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
8
Re: Казахстанские студенты могут попасть в Россию только на...
Отправлено: 12.10.20 - 10:01
#1
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Что то не совсем логику понял. На самолете студенты могут вылететь в Россию, а пересечь сухопутную границу, соблюдая те же самые санитарные требования -нет А летают всего два борта в неделю (причем все желающие и не только студенты) и только из одного города. Это называется власти наши решили вопрос. Значит, чтобы в Челябинск попасть надо нам ехать в столицу и потом самолетом лететь в Москву, а оттуда уже до Челябинска. Раз такое дело, то могли бы студентов пропускать и через сухопутную границу на тех же условиях. Налицо лоббирование интересов авиакомпаний, издевательство над людьми. Боятся распространения заразы, а сами вместо того чтобы максимально рассредотачивать концентрируют людей в одной точке и пачками отправляют за рубеж. Очень это напоминает действие наших властей когда пускали дачные автобусы. Один утром -на дачи, а вечером один обратно.Что творилось в переполненных автобусах в "Нашей газете" освещали. А потом через некоторое время наш регион из благополучного по короновирусной эпидемии резко стал самым худшим. Не идиотизм это ли?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9623
Казахстанские студенты могут попасть в Россию только на самолете
Отправлено: 12.10.20 - 10:58
#2
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тоже не понимаю.
в чем студенты провинились.
скажем к родителям можно поехать.
ну пешком пройтись километр.
а этим, на самолете можно,
пешком нельзя.
логики-ноль.
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