Re: Казахстанские студенты могут попасть в Россию только на...

Отправлено: - 10:01

Что то не совсем логику понял. На самолете студенты могут вылететь в Россию, а пересечь сухопутную границу, соблюдая те же самые санитарные требования -нет А летают всего два борта в неделю (причем все желающие и не только студенты) и только из одного города. Это называется власти наши решили вопрос. Значит, чтобы в Челябинск попасть надо нам ехать в столицу и потом самолетом лететь в Москву, а оттуда уже до Челябинска. Раз такое дело, то могли бы студентов пропускать и через сухопутную границу на тех же условиях. Налицо лоббирование интересов авиакомпаний, издевательство над людьми. Боятся распространения заразы, а сами вместо того чтобы максимально рассредотачивать концентрируют людей в одной точке и пачками отправляют за рубеж. Очень это напоминает действие наших властей когда пускали дачные автобусы. Один утром -на дачи, а вечером один обратно.Что творилось в переполненных автобусах в "Нашей газете" освещали. А потом через некоторое время наш регион из благополучного по короновирусной эпидемии резко стал самым худшим. Не идиотизм это ли?