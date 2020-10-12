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≡ Продала телефон по объявлению, но получила кредит. Алматинка рассказала о новом виде обмана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40089
Продала телефон по объявлению, но получила кредит. Алматинка рассказала о новом виде обмана
Отправлено: 12.10.20 - 09:49
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Мужчина настойчиво просил написать ему номер ИИН якобы для перевода средств, девушка поверила и отправила эти данные. А затем спустя два дня алматинка обнаружила, что на ее имя оформлены два кредита в микрокредитных организациях.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
593
Re: Продала телефон по объявлению, но получила кредит. Алматинка...
Отправлено: 12.10.20 - 09:49
#1
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без лоха и жизнь плоха..
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