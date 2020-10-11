Отправлено: - 00:18

maxsaf:

В целом филиале не нашлось сотрудника, говорящего на казахском?

maxsaf:

Тоже не верю. Нан и сут даже я знаю. Или покупателю арак нужен был, а только сыра осталась

maxsaf:

Ваши гипотетические и теоретические случаи можете ссылками в личку подкрепить?

Цитата:Да откуда я знаю? Сам удивлён.Цитата:А уточняющие вопросы? Да и магазин не всегда может быть продуктовым. У меня жена работала менеджером - торговала металлическими изделиями. Пришел как-то покупатель, не первый раз. И тут давай на казахском к ним обращаться. А в офисе никто не бельмеса по-казахски. Тогда они уладили миром - потому что не в первый раз приходил и все знали что он по-русски прекрасно говорит, но теоретически - он мог оказаться человеком не говорящим по-русски. Что ему делать? Как купить товар, если его устраивает цена и качество? Как договориться о скидке? Да и вообще - почему в Казахстане его не могут обслужить на казахском языке? Не считаю это нормальным. В организации обязан быть хотя бы один человек, говорящий на казахском.Цитата:Не совсем понял - как можно подкрепить теоретические и гипотетические случаи?Я вот в прошлом году видел совсем другой Казахстан - в Актау. Там распространенный язык - казахский. В магазине мне даже не смогли ответить, когда я на русском спросил - свежий ли бутерброд. Но в целом - все стараются, хоть и с акцентом.Другой случай - в Алма_Ате. На "барахолке" спросил цену перчаток и получил ответ через губу - "eкi мын". Это было неприятно.