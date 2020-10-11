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Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 40084
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:44
Цитата:
Я тут с вами тоже подожду, если вы не против))
abaika95:
жду ответа от нелюбителей провокаций
жду ответа от нелюбителей провокаций
Я тут с вами тоже подожду, если вы не против))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5376
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:58
Цитата-/Я тут с вами тоже подожду, если вы не против/
Без проблем,я пока чай принесу и вам захвачу)
Без проблем,я пока чай принесу и вам захвачу)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 22:02
Цитата:
Ну вот, опять угрозы пошли ))
abaika95:
Без проблем,я пока чай принесу и вам захвачу)
Без проблем,я пока чай принесу и вам захвачу)
Ну вот, опять угрозы пошли ))
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 22:42
Цитата:
Про каждого сотрудника речи идти не может. В целом организация должна.
Цитата:
Статья 8 закона о языках:
Цитата:
И ещё статья 11:
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.
maxsaf:
Мне до сих пор не привели цитату из закона, где говорится, что не в целом госорган должен, а абсолютно каждый сотрудник.
Мне до сих пор не привели цитату из закона, где говорится, что не в целом госорган должен, а абсолютно каждый сотрудник.
Про каждого сотрудника речи идти не может. В целом организация должна.
Цитата:
maxsaf: А должны? Давайте цитату из закона, разберёмся.
Статья 8 закона о языках:
Цитата:
Victor Yang:
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
И ещё статья 11:
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 22:43
Цитата:
Есть. Эта статья - вторая. Все силы на первую были брошены.
abaika95:
Чтож не накидиваете все что любите на вентилятор ? Или тут статья вполне нормальная а та была вбросом?) В чем разница? Есть желающие объяснить?
Чтож не накидиваете все что любите на вентилятор ? Или тут статья вполне нормальная а та была вбросом?) В чем разница? Есть желающие объяснить?
Есть. Эта статья - вторая. Все силы на первую были брошены.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 22:55
Цитата:
Ну и что, есть пример, где в целой гос организации не нашлось ни одного говорящего на казахском?
Victor Yang:
Про каждого сотрудника речи идти не может. В целом организация должна.
Про каждого сотрудника речи идти не может. В целом организация должна.
Ну и что, есть пример, где в целой гос организации не нашлось ни одного говорящего на казахском?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 22:57
Цитата:
Это и на ипэшников распространяется?
Victor Yang:
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
Это и на ипэшников распространяется?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 23:01
Цитата:
Это тоже про ипэшников?
Victor Yang:
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.
Это тоже про ипэшников?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 23:15
Цитата:
Вот этого не знаю. Но в интернете про Казком нашёл.
Цитата:
А почему нет? Чем ИП-шник от негосударственной организации отличается?
Цитата:
Почему нет? Обратился гражданин в продуктовый магазин, а ему там ответ не смогли на государственном языке дать.
А то получается что носители государственного языка не могут получить услуги на государственном языке.
maxsaf:
Ну и что, есть пример, где в целой гос организации не нашлось ни одного говорящего на казахском?
Ну и что, есть пример, где в целой гос организации не нашлось ни одного говорящего на казахском?
Вот этого не знаю. Но в интернете про Казком нашёл.
Цитата:
maxsaf:
Это и на ипэшников распространяется?
Это и на ипэшников распространяется?
А почему нет? Чем ИП-шник от негосударственной организации отличается?
Цитата:
maxsaf:
Это тоже про ипэшников?
Это тоже про ипэшников?
Почему нет? Обратился гражданин в продуктовый магазин, а ему там ответ не смогли на государственном языке дать.
А то получается что носители государственного языка не могут получить услуги на государственном языке.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 23:54
Цитата:
В целом филиале не нашлось сотрудника, говорящего на казахском? Слабо верится.
Цитата:
Тоже не верю. Нан и сут даже я знаю. Или покупателю арак нужен был, а только сыра осталась )) он че там о духовном наследии пришел поболтать или все таки продукты купить?
Victor Yang:
Но в интернете про Казком нашёл.
Но в интернете про Казком нашёл.
В целом филиале не нашлось сотрудника, говорящего на казахском? Слабо верится.
Цитата:
Victor Yang:
Почему нет? Обратился гражданин в продуктовый магазин, а ему там ответ не смогли на государственном языке дать.
Почему нет? Обратился гражданин в продуктовый магазин, а ему там ответ не смогли на государственном языке дать.
Тоже не верю. Нан и сут даже я знаю. Или покупателю арак нужен был, а только сыра осталась )) он че там о духовном наследии пришел поболтать или все таки продукты купить?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 23:56
Цитата:
Ваши гипотетические и теоретические случаи можете ссылками в личку подкрепить? не поленюсь разобрать каждый, обещаю быть обьективным
Victor Yang:
Ваши гипотетические и теоретические случаи можете ссылками в личку подкрепить? не поленюсь разобрать каждый, обещаю быть обьективным
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 12.10.20 - 00:18
Цитата:
Да откуда я знаю? Сам удивлён.
Цитата:
А уточняющие вопросы? Да и магазин не всегда может быть продуктовым. У меня жена работала менеджером - торговала металлическими изделиями. Пришел как-то покупатель, не первый раз. И тут давай на казахском к ним обращаться. А в офисе никто не бельмеса по-казахски. Тогда они уладили миром - потому что не в первый раз приходил и все знали что он по-русски прекрасно говорит, но теоретически - он мог оказаться человеком не говорящим по-русски. Что ему делать? Как купить товар, если его устраивает цена и качество? Как договориться о скидке? Да и вообще - почему в Казахстане его не могут обслужить на казахском языке? Не считаю это нормальным. В организации обязан быть хотя бы один человек, говорящий на казахском.
Цитата:
Не совсем понял - как можно подкрепить теоретические и гипотетические случаи?
Я вот в прошлом году видел совсем другой Казахстан - в Актау. Там распространенный язык - казахский. В магазине мне даже не смогли ответить, когда я на русском спросил - свежий ли бутерброд. Но в целом - все стараются, хоть и с акцентом.
Другой случай - в Алма_Ате. На "барахолке" спросил цену перчаток и получил ответ через губу - "eкi мын". Это было неприятно.
maxsaf:
В целом филиале не нашлось сотрудника, говорящего на казахском?
В целом филиале не нашлось сотрудника, говорящего на казахском?
Да откуда я знаю? Сам удивлён.
Цитата:
maxsaf:
Тоже не верю. Нан и сут даже я знаю. Или покупателю арак нужен был, а только сыра осталась
Тоже не верю. Нан и сут даже я знаю. Или покупателю арак нужен был, а только сыра осталась
А уточняющие вопросы? Да и магазин не всегда может быть продуктовым. У меня жена работала менеджером - торговала металлическими изделиями. Пришел как-то покупатель, не первый раз. И тут давай на казахском к ним обращаться. А в офисе никто не бельмеса по-казахски. Тогда они уладили миром - потому что не в первый раз приходил и все знали что он по-русски прекрасно говорит, но теоретически - он мог оказаться человеком не говорящим по-русски. Что ему делать? Как купить товар, если его устраивает цена и качество? Как договориться о скидке? Да и вообще - почему в Казахстане его не могут обслужить на казахском языке? Не считаю это нормальным. В организации обязан быть хотя бы один человек, говорящий на казахском.
Цитата:
maxsaf:
Ваши гипотетические и теоретические случаи можете ссылками в личку подкрепить?
Ваши гипотетические и теоретические случаи можете ссылками в личку подкрепить?
Не совсем понял - как можно подкрепить теоретические и гипотетические случаи?
Я вот в прошлом году видел совсем другой Казахстан - в Актау. Там распространенный язык - казахский. В магазине мне даже не смогли ответить, когда я на русском спросил - свежий ли бутерброд. Но в целом - все стараются, хоть и с акцентом.
Другой случай - в Алма_Ате. На "барахолке" спросил цену перчаток и получил ответ через губу - "eкi мын". Это было неприятно.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 12.10.20 - 00:28
Цитата:
Полностью согласен, хотя бы один должен быть. Если не нашлось хотя бы одного - можно смело штрафовать или как-то по-другому наказывать. Всем до единого владеть в обязательном порядке я пока не вижу смысла, имхо.
Victor Yang:
Не считаю это нормальным. В организации обязан быть хотя бы один человек, говорящий на казахском.
Не считаю это нормальным. В организации обязан быть хотя бы один человек, говорящий на казахском.
Полностью согласен, хотя бы один должен быть. Если не нашлось хотя бы одного - можно смело штрафовать или как-то по-другому наказывать. Всем до единого владеть в обязательном порядке я пока не вижу смысла, имхо.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 12.10.20 - 00:30
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 12.10.2020 - 00:46]
Victor Yang: Не совсем понял - как можно подкрепить теоретические и гипотетические случаи?Ну ссылкой, чтобы можно было своими глазами взглянуть и убедиться
[Исправлено: maxsaf, 12.10.2020 - 00:46]
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 12.10.20 - 00:30
Цитата:
А я это и не утверждал.
maxsaf:
Всем до единого владеть в обязательном порядке я пока не вижу смысла, имхо.
Всем до единого владеть в обязательном порядке я пока не вижу смысла, имхо.
А я это и не утверждал.
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