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≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40084
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
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Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8037
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:44
#90
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Цитата:
abaika95:
жду ответа от нелюбителей провокаций

Я тут с вами тоже подожду, если вы не против))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5376
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:58
#91
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Цитата-/Я тут с вами тоже подожду, если вы не против/



Без проблем,я пока чай принесу и вам захвачу)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8037
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 22:02
#92
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Цитата:
abaika95:
Без проблем,я пока чай принесу и вам захвачу)

Ну вот, опять угрозы пошли ))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13218
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 22:42
#93
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Цитата:
maxsaf:
Мне до сих пор не привели цитату из закона, где говорится, что не в целом госорган должен, а абсолютно каждый сотрудник.

Про каждого сотрудника речи идти не может. В целом организация должна.
Цитата:
maxsaf: А должны? Давайте цитату из закона, разберёмся.

Статья 8 закона о языках:
Цитата:
Victor Yang:
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.

И ещё статья 11:
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13218
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 22:43
#94
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Цитата:
abaika95:
Чтож не накидиваете все что любите на вентилятор ? Или тут статья вполне нормальная а та была вбросом?) В чем разница? Есть желающие объяснить?

Есть. Эта статья - вторая. Все силы на первую были брошены.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8037
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 22:55
#95
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Цитата:
Victor Yang:
Про каждого сотрудника речи идти не может. В целом организация должна.

Ну и что, есть пример, где в целой гос организации не нашлось ни одного говорящего на казахском?
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