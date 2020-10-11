Отправлено: - 22:42

maxsaf:

Мне до сих пор не привели цитату из закона, где говорится, что не в целом госорган должен, а абсолютно каждый сотрудник.

maxsaf: А должны? Давайте цитату из закона, разберёмся.

Victor Yang:

В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.

Цитата:Про каждого сотрудника речи идти не может. В целом организация должна.Цитата:Статья 8 закона о языках:Цитата:И ещё статья 11:Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.