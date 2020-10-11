Отправлено: - 19:44

maxsaf:

Но она не говорит на государственном языке, вот другие пять сотрудников, они вам с радостью помогут. - не хочу других, подавайте мне эту тетю.

Цитата:Именно такого я не видел, но требовавших обслужить их на казахском - сталкивался. Но разве это не законное требование? Многие ли мелкие ИП-шники могут это сделать в Кустанае?