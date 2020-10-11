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≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
Страница 6 из 7«1...4567»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40084
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
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Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5745
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:08
#75
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В сауне в смысле. ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13218
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:44
#76
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Цитата:
maxsaf:
Но она не говорит на государственном языке, вот другие пять сотрудников, они вам с радостью помогут. - не хочу других, подавайте мне эту тетю.

Именно такого я не видел, но требовавших обслужить их на казахском - сталкивался. Но разве это не законное требование? Многие ли мелкие ИП-шники могут это сделать в Кустанае?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13218
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:48
#77
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Цитата:
Козлов я:

Междометья и маты - почти всегда русские. Помню в магазине такой диалог:
- Пельмени бар ма?
- ноль-пять-ма? Ноль-семь-ба?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5745
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:48
#78
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Цитата:
Victor Yang:
Именно такого я не видел, но требовавших обслужить их на казахском - сталкивался. Но разве это не законное требование?

С какого перепугу, это законно? Это очередная дискриминация.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13218
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:51
#79
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Цитата:
elektron:
С какого перепугу, это законно?

То есть казах в Казахстане не имеет права требовать обслужить его на казахском языке? Не видишь в этом никакого отсутствия логики?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5745
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:53
#80
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Цитата:
Victor Yang:
То есть казах в Казахстане не имеет права требовать обслужить его на казахском языке?

Нет не имеет, как и русский на русском, а вот попросить можно.
На каком языке тот чел требовал обслуживания?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13218
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:56
#81
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Цитата:
elektron:
Нет не имеет, как и русский на русско

Имеет полное право получить информацию и услуги на понятном ему языке, использующемся в Казахстане, тем более если этот язык - государственный.
Кстати, это статья 8 Закона о языках:
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.

То есть, теоретически, даже на русском не обязаны обслуживать. А вот на казахском - обязаны.

[Исправлено: Victor Yang, 11.10.2020 - 19:57]

[Исправлено: Victor Yang, 11.10.2020 - 20:00]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5745
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 20:02
#82
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Цитата:
Victor Yang:
Имеет полное право получить информацию и услуги на понятном ему языке

Право получить, но не требовать.
Особенно если требуется по русски. ;-)
На языке равнозначном - межнационального общения. 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8037
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 20:53
#83
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Цитата:
Victor Yang:
но требовавших обслужить их на казахском - сталкивался. Но разве это не законное требование?

И что в итоге, не нашлось ни одного сотрудника организации, кто мог бы обеспечить услугу на гос языке? Мне до сих пор не привели цитату из закона, где говорится, что не в целом госорган должен, а абсолютно каждый сотрудник.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8037
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:03
#84
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Цитата:
Victor Yang:
Многие ли мелкие ИП-шники могут это сделать в Кустанае?

А должны? Давайте цитату из закона, разберёмся.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8037
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:13
#85
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Еще вопрос
Статья 23 гласит:
Перечень профессий, специальностей и должностей, для которых необходимо знание государственного языка в определенном объеме и в соответствии с квалификационными требованиями, устанавливается законами Республики Казахстан.

Где этот перечень? скиньте его сюда или ссылку пожалуйста
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5376
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:25
#86
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Канада больше всех обеспокоена статусом русского языка в Казахстане) в Канаде не беспокоится где куча русскоязычных живут а за нас переживает,вот оно мудьтикультурье! Хотя может и нет)



И да,где нытье что Николай Воронин провокатор что такие темы тут поднимает? Жду,либо лицемерие тут у многих прёт!)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5376
Re: Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:31
#87
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Сабыр,Сергей Я,Сайлау,Таноми,бакинский еврей,Алекс,поуеховший гражданин за речку Уй,бабушка-садовод(хотя нет для бабушки это лицемерить нормальное явление) где же вы? Чтож не накидиваете все что любите на вентилятор ? Или тут статья вполне нормальная а та была вбросом?) В чем разница? Есть желающие объяснить?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8037
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:34
#88
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Цитата:
abaika95:
И да,где нытье что Николай Воронин провокатор

Если ответ на провокацию это провокация, то наверное да, он тоже провокатор. Хотя может и нет))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5376
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:42
#89
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Цитата-/Если ответ на провокацию это провокация/


Да именно так,вот и жду ответа от нелюбителей провокаций с осуждением этого ответа на провокацию от Воронина)) последовательность наше всё?
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