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Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40084
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 5745
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:08
В сауне в смысле.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:44
Цитата:
Именно такого я не видел, но требовавших обслужить их на казахском - сталкивался. Но разве это не законное требование? Многие ли мелкие ИП-шники могут это сделать в Кустанае?
maxsaf:
Но она не говорит на государственном языке, вот другие пять сотрудников, они вам с радостью помогут. - не хочу других, подавайте мне эту тетю.
Но она не говорит на государственном языке, вот другие пять сотрудников, они вам с радостью помогут. - не хочу других, подавайте мне эту тетю.
Именно такого я не видел, но требовавших обслужить их на казахском - сталкивался. Но разве это не законное требование? Многие ли мелкие ИП-шники могут это сделать в Кустанае?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:48
Цитата:
Междометья и маты - почти всегда русские. Помню в магазине такой диалог:
- Пельмени бар ма?
- ноль-пять-ма? Ноль-семь-ба?
Козлов я:
Междометья и маты - почти всегда русские. Помню в магазине такой диалог:
- Пельмени бар ма?
- ноль-пять-ма? Ноль-семь-ба?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5745
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:48
Цитата:
С какого перепугу, это законно? Это очередная дискриминация.
Victor Yang:
Именно такого я не видел, но требовавших обслужить их на казахском - сталкивался. Но разве это не законное требование?
Именно такого я не видел, но требовавших обслужить их на казахском - сталкивался. Но разве это не законное требование?
С какого перепугу, это законно? Это очередная дискриминация.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:51
Цитата:
То есть казах в Казахстане не имеет права требовать обслужить его на казахском языке? Не видишь в этом никакого отсутствия логики?
elektron:
С какого перепугу, это законно?
С какого перепугу, это законно?
То есть казах в Казахстане не имеет права требовать обслужить его на казахском языке? Не видишь в этом никакого отсутствия логики?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5745
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:53
Цитата:
Нет не имеет, как и русский на русском, а вот попросить можно.
На каком языке тот чел требовал обслуживания?
Victor Yang:
То есть казах в Казахстане не имеет права требовать обслужить его на казахском языке?
То есть казах в Казахстане не имеет права требовать обслужить его на казахском языке?
Нет не имеет, как и русский на русском, а вот попросить можно.
На каком языке тот чел требовал обслуживания?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 19:56
Цитата:
Имеет полное право получить информацию и услуги на понятном ему языке, использующемся в Казахстане, тем более если этот язык - государственный.
Кстати, это статья 8 Закона о языках:
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
То есть, теоретически, даже на русском не обязаны обслуживать. А вот на казахском - обязаны.
[Исправлено: Victor Yang, 11.10.2020 - 19:57]
[Исправлено: Victor Yang, 11.10.2020 - 20:00]
elektron:
Нет не имеет, как и русский на русско
Нет не имеет, как и русский на русско
Имеет полное право получить информацию и услуги на понятном ему языке, использующемся в Казахстане, тем более если этот язык - государственный.
Кстати, это статья 8 Закона о языках:
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
То есть, теоретически, даже на русском не обязаны обслуживать. А вот на казахском - обязаны.
[Исправлено: Victor Yang, 11.10.2020 - 19:57]
[Исправлено: Victor Yang, 11.10.2020 - 20:00]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5745
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 20:02
Цитата:
Право получить, но не требовать.
Особенно если требуется по русски.
На языке равнозначном - межнационального общения.
Victor Yang:
Имеет полное право получить информацию и услуги на понятном ему языке
Имеет полное право получить информацию и услуги на понятном ему языке
Право получить, но не требовать.
Особенно если требуется по русски.
На языке равнозначном - межнационального общения.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 20:53
Цитата:
И что в итоге, не нашлось ни одного сотрудника организации, кто мог бы обеспечить услугу на гос языке? Мне до сих пор не привели цитату из закона, где говорится, что не в целом госорган должен, а абсолютно каждый сотрудник.
Victor Yang:
но требовавших обслужить их на казахском - сталкивался. Но разве это не законное требование?
но требовавших обслужить их на казахском - сталкивался. Но разве это не законное требование?
И что в итоге, не нашлось ни одного сотрудника организации, кто мог бы обеспечить услугу на гос языке? Мне до сих пор не привели цитату из закона, где говорится, что не в целом госорган должен, а абсолютно каждый сотрудник.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:03
Цитата:
А должны? Давайте цитату из закона, разберёмся.
Victor Yang:
Многие ли мелкие ИП-шники могут это сделать в Кустанае?
Многие ли мелкие ИП-шники могут это сделать в Кустанае?
А должны? Давайте цитату из закона, разберёмся.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:13
Еще вопрос
Статья 23 гласит:
Перечень профессий, специальностей и должностей, для которых необходимо знание государственного языка в определенном объеме и в соответствии с квалификационными требованиями, устанавливается законами Республики Казахстан.
Где этот перечень? скиньте его сюда или ссылку пожалуйста
Статья 23 гласит:
Перечень профессий, специальностей и должностей, для которых необходимо знание государственного языка в определенном объеме и в соответствии с квалификационными требованиями, устанавливается законами Республики Казахстан.
Где этот перечень? скиньте его сюда или ссылку пожалуйста
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:25
Канада больше всех обеспокоена статусом русского языка в Казахстане) в Канаде не беспокоится где куча русскоязычных живут а за нас переживает,вот оно мудьтикультурье! Хотя может и нет)
И да,где нытье что Николай Воронин провокатор что такие темы тут поднимает? Жду,либо лицемерие тут у многих прёт!)
И да,где нытье что Николай Воронин провокатор что такие темы тут поднимает? Жду,либо лицемерие тут у многих прёт!)
Re: Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:31
Сабыр,Сергей Я,Сайлау,Таноми,бакинский еврей,Алекс,поуеховший гражданин за речку Уй,бабушка-садовод(хотя нет для бабушки это лицемерить нормальное явление) где же вы? Чтож не накидиваете все что любите на вентилятор ? Или тут статья вполне нормальная а та была вбросом?) В чем разница? Есть желающие объяснить?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:34
Цитата:
Если ответ на провокацию это провокация, то наверное да, он тоже провокатор. Хотя может и нет))
abaika95:
И да,где нытье что Николай Воронин провокатор
И да,где нытье что Николай Воронин провокатор
Если ответ на провокацию это провокация, то наверное да, он тоже провокатор. Хотя может и нет))
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 21:42
Цитата-/Если ответ на провокацию это провокация/
Да именно так,вот и жду ответа от нелюбителей провокаций с осуждением этого ответа на провокацию от Воронина)) последовательность наше всё?
Да именно так,вот и жду ответа от нелюбителей провокаций с осуждением этого ответа на провокацию от Воронина)) последовательность наше всё?
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