Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия. Читать новость
Kairat stayer: . На счёт наравне, в части касающейся государственного служащего обязан владеть как казахским так и русским. Обратился гражданин не зависимо от национальной принадлежности на казахском ответил на казахском, обратился на русском ответил на русском.
Соглашусь. Но а как же тогда Цитата:
Статья 8. Употребление языков В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
Тут ещё не только наравне, а ещё и при необходимости...
Coopidon: Тут ещё не только наравне, а ещё и при необходимости...
На мой взгляд каждый пункт отдельно следует трактовать. В данном случае могут на испанском обратиться к гос служащему, будут искать переводчика или письменно напишут, потом будут переводить. Вообще интуристы практически все владеют английским языком.
Kairat stayer:В части касающейся нас, выше же указал же, где несколько областей, количество коренного населения свыше 90%, не
Правильно ли я понимаю, что казахи-коренные. Вне зависимости, где-бы они не находились? То есть, если алмаатинец, кзылординец, чимкентец, приехав на Кустанайщину, остаётся коренным. Ну а все другие нации- не коренные. Сколько бы они здесь, например, на Кустанайщине, не прожили? Или есть какой-то срок чтобы стать коренным?
maxsaf: на английском языке наверняка найдется информации значительно больше, чем на русском. Будущие хирурги я надеюсь, смогут восполнить нехватку информации из англоязычных источников.
Интересно, сколько должно пройти лет, чтобы ВСЕ (не только ведь хирурги) профессионалы овладели английским так же, как они сейчас владеют русским, чтобы преуспеть в своей профессии? За это время и казахский разовьётся настолько, что будет возможность свободно, не испытывая затруднений, писать на нём учебники и проч.во всех областях знаний
Coopidon: Это точно! Не имеет смысла лишать статуса язык лишенного статуса. А то получится масло масляное Не так ли?
Точно, Точно! Все будет нормально, молодежь пусть изучает языки, чем больше языков будут знать, тем лучше.
Почти три года тому назад в ноябре 2017 года, в порыве дискуссии сочинил стихотворение, сам школу на казахском языке оканчивал, русским языком немного владею, поэтому не обессудьте, цитирую:
Көп ой түседі санама, тебіреніп Отаным және Тілім жайлы ойланғанда. Отан отбасынан басталады, сондықтан құндылықтарын жанұяның кадірлейік ағайын (сородичи, друзья)!
Қалайша құлшынып бұлқынбайды жүрегім, ана тілім, басқа тілдермен бірге, асқақтап тұғырына көтеріліп жатқанда. Сауатты, көп тілді болсын өсіп келе жатқан жастарымыз, ие болар кең-байтақ Eгеменді Eліме!
Много мыслей приходит на ум, в моменты когда расчувствовшись задумываюсь о Родине и Языке. Родина-начинается с семьи, поэтому уважайте семейные ценности друзья!
Сердце с рвением бьётся, когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал. Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь, владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!
maxsaf: Не убедили. Коль скоро Казахстан выбрал триязычие - на английском языке наверняка найдется информации значительно больше, чем на русском. Будущие хирурги я надеюсь, смогут восполнить нехватку информации из англоязычных источников. Этому же хирургу дайте возможность доработать до пенсии на русском.
В 2014 году отмечали, что 28% книг в мире публикуются на английском языке. 50% научных и технических публикаций в мире выходят на английском языке. 90% информации хранится в Интернете на английском языке и.т.д.
Kairat stayer: На мой взгляд каждый пункт отдельно следует трактовать. В данном случае могут на испанском обратиться к гос служащему, будут искать переводчика или письменно напишут, потом будут переводить. Вообще интуристы практически все владеют английским языком.
На мой взгляд, если и трактовать, то специально обученным людям, но никак не гражданам. А так, другие граждане, основываясь на тех же пунктах, начинают требовать знания гос языка не только от госслужащих, но и в банках, ресторанах, магазинах, кафе, парикмахерских...
Coopidon: Или есть какой-то срок чтобы стать коренным?
Здесь ранее отдельные товарищи ссылались на трактовку ООН, о сроках якобы когда прибывшие из других регионов становились коренными по статусу. Честно, ранее искал но ничего не нашел.
Но есть Декларация ООН о правах коренных народов, документ декларирует право коренных народов на достойную жизнь, на сохранение и развитие собственной культуры и собственных институтов, а также право на развитие народа в том направлении, которое сам народ считает наиболее соответствующим его потребностям и стремлениям. Принят 13 сентября 2007 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций.
Тут возможно касается индейцев, там эвенков, хантов - коренной малочисленный угорский народ и.т.д. Отмечают, что за принятие Декларации проголосовали 143 государства. Четыре — против (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. 11 стран воздержались — Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Бурунди, Грузия, Кения, Колумбия, Нигерия, Российская Федерация, Самоа, Украина.
В России в последние время патриоты применяют выражение: русские и другие коренные народы. Принципе те-же ханты и.т.д ведут уклад жизни который сформировался тысячелетиями, оленей разводят. Декларация ООН их права защищает, государство им помогает техникой, оборудованием и.т.д.
Coopidon: А так, другие граждане, основываясь на тех же пунктах, начинают требовать знания гос языка не только от госслужащих, но и в банках, ресторанах, магазинах, кафе, парикмахерских...
А, если оралман не знающий русского языка пойдёт в аптеку, за прилавком один человек русскоязычный, не зависимо от национальной принадлежности, который не понимает казахского. Соответственно не может обслужить покупателя, тогда на мой взгляд права последнего нарушаются, он же имеет право разговаривать на родном языке. За себя не говорю я двуязычный, ребенок тремя языками владеет.
maxsaf: А вот что: Статья 7 В Республике Казахстан не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку.
Конечно не должно быть ущемления прав граждан по языковому признаку, постом выше пример указал. Поэтому пусть молодёжь будет полиязычной, что в этом негативного. В настоящее время ребёнок учится на пилота в Европе, не знала бы английского, не поехала бы.
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