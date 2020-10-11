Отправлено: - 15:42

Kairat stayer:

. На счёт наравне, в части касающейся государственного служащего обязан владеть как казахским так и русским. Обратился гражданин не зависимо от национальной принадлежности на казахском ответил на казахском, обратился на русском ответил на русском.

Статья 8. Употребление языков

В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.



Цитата:Соглашусь.Но а как же тогдаЦитата:Тут ещё не только наравне, а ещё и при необходимости...