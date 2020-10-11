Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40080
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
Читать новость
Читать новость
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 12:44
Цитата:
Полюбому без работы рискует остаться))
drakon:
учился, на русском языке...
учился, на русском языке...
Полюбому без работы рискует остаться))
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 12:49
Цитата:
И что дает казахском языку этот самый статус гос языка? Обязанность всех абсолютно использовать только его? Нет. Обязанность всех граждан РК использовать только его? Нет. Обязанность использовать только казахский в гос. органах? Нет.
Про повседневное общение я вообще промолчу. Везде пока только Нет, Нет и Нет. Вот честно, складывается ощущение, что статус "Язык межнационального общения" даже выше, поскольку в многонациональной стране это на каждом шагу. Никого не хочу обидеть, просто пытаюсь для начала для себя разобраться с формулировками.
[Исправлено: maxsaf, 11.10.2020 - 12:54]
Kairat stayer:
у нас статус государственного языка - казахского закреплён Конституцией
у нас статус государственного языка - казахского закреплён Конституцией
И что дает казахском языку этот самый статус гос языка? Обязанность всех абсолютно использовать только его? Нет. Обязанность всех граждан РК использовать только его? Нет. Обязанность использовать только казахский в гос. органах? Нет.
Про повседневное общение я вообще промолчу. Везде пока только Нет, Нет и Нет. Вот честно, складывается ощущение, что статус "Язык межнационального общения" даже выше, поскольку в многонациональной стране это на каждом шагу. Никого не хочу обидеть, просто пытаюсь для начала для себя разобраться с формулировками.
[Исправлено: maxsaf, 11.10.2020 - 12:54]
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 12:52
Цитата:
Эту статью нужно читать с учетом статьи 8:
Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.
Вряд ли у государства есть возможность обеспечить перевод со всех языков мира.
Цитата:
Тогда появится другая проблема, гораздо больше этой.
maxsaf:
Читаем статью 11 Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения. Так че там насчет суахили?
Читаем статью 11 Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения. Так че там насчет суахили?
Эту статью нужно читать с учетом статьи 8:
Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.
Вряд ли у государства есть возможность обеспечить перевод со всех языков мира.
Цитата:
Я:
Сделайте обязательным для должностных лиц наличие высшего образования , полученного в своём государстве на госязыке и проблема сама собой рассосется.
Сделайте обязательным для должностных лиц наличие высшего образования , полученного в своём государстве на госязыке и проблема сама собой рассосется.
Тогда появится другая проблема, гораздо больше этой.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 12:55
Цитата:
Я думаю, это лучше чем требование его тотального употребления, без учёта реальности.
maxsaf:
И что дает казахском языку этот самый статус гос языка? Обязанность всех абсолютно использовать только его? Нет. Обязанность всех граждан РК использовать только его? Нет. Обязанность использовать только казахский в гос. органах? Нет. Про повседневное общение я вообще промолчу. Везде пока только Нет, Нет и Нет.
И что дает казахском языку этот самый статус гос языка? Обязанность всех абсолютно использовать только его? Нет. Обязанность всех граждан РК использовать только его? Нет. Обязанность использовать только казахский в гос. органах? Нет. Про повседневное общение я вообще промолчу. Везде пока только Нет, Нет и Нет.
Я думаю, это лучше чем требование его тотального употребления, без учёта реальности.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 12:57
Цитата:
А какие проблемы? Гугл щас переводит почти все языки. Я вижу, что статья 8 явно противоречит статье 11. То же самое со статусом русского языка как языка межнационального общения - сплошные противоречия и непонятки. Возможно закон привести в порядок, чтобы полностью исключить разночтения и возможности трактовать по разному?
Victor Yang:
Вряд ли у государства есть возможность обеспечить перевод со всех языков мира
Вряд ли у государства есть возможность обеспечить перевод со всех языков мира
А какие проблемы? Гугл щас переводит почти все языки. Я вижу, что статья 8 явно противоречит статье 11. То же самое со статусом русского языка как языка межнационального общения - сплошные противоречия и непонятки. Возможно закон привести в порядок, чтобы полностью исключить разночтения и возможности трактовать по разному?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 13:01
Цитата:
Ну одним лучше, другим хуже, отсюда и спор. Разумеется нужно учитывать реальность.
Victor Yang:
Я думаю, это лучше чем требование его тотального употребления, без учёта реальности.
Я думаю, это лучше чем требование его тотального употребления, без учёта реальности.
Ну одним лучше, другим хуже, отсюда и спор. Разумеется нужно учитывать реальность.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 13:09
Цитата:
Договаривайте. Русскому языку вместо статуса Государственного дали статус Межнационального, что по факту в многонациональном Казахстане даже выше по статусу, поскольку обязывает казахоязычное население знать и использовать русский язык в общении с остальными народностями на территории РК. Я опять же не хочу никого обидеть или принизить статус гос языка, просто пытаюсь понять, почему процесс застопорился.
После чего объявили повторное голосование, тогда за один государственный язык проголосовали большинство депутатов.
Договаривайте. Русскому языку вместо статуса Государственного дали статус Межнационального, что по факту в многонациональном Казахстане даже выше по статусу, поскольку обязывает казахоязычное население знать и использовать русский язык в общении с остальными народностями на территории РК. Я опять же не хочу никого обидеть или принизить статус гос языка, просто пытаюсь понять, почему процесс застопорился.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2062
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 13:10
Цитата:
Если учитывать, что порядка 80% школьников в целом по стране обучается на казахском языке, посмотрим в долгосрочной перспективе, доля увеличивается. Самое главное есть выбор языка воспитания и обучения.
maxsaf:
И что дает казахском языку этот самый статус гос языка?
И что дает казахском языку этот самый статус гос языка?
Если учитывать, что порядка 80% школьников в целом по стране обучается на казахском языке, посмотрим в долгосрочной перспективе, доля увеличивается. Самое главное есть выбор языка воспитания и обучения.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 13:14
Я вижу три варианта:
1 Революционный - убрать статус русского языка из закона, приравнять к остальным.
2 Эволюционный - пустить на самотек, прогнозировать результат сложно
3 Мононациональное государство - в этом случае до лампочки - какой язык межнационального общения, ибо общаться "межнационально" уже будет не с кем.
[Исправлено: maxsaf, 11.10.2020 - 13:19]
1 Революционный - убрать статус русского языка из закона, приравнять к остальным.
2 Эволюционный - пустить на самотек, прогнозировать результат сложно
3 Мононациональное государство - в этом случае до лампочки - какой язык межнационального общения, ибо общаться "межнационально" уже будет не с кем.
[Исправлено: maxsaf, 11.10.2020 - 13:19]
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 13:15
Цитата:
Этот вариант Эволюционный, мне тоже кажется вполне нормальным.
Kairat stayer:
Если учитывать, что порядка 80% школьников в целом по стране обучается на казахском языке, посмотрим в долгосрочной перспективе, доля увеличивается
Если учитывать, что порядка 80% школьников в целом по стране обучается на казахском языке, посмотрим в долгосрочной перспективе, доля увеличивается
Этот вариант Эволюционный, мне тоже кажется вполне нормальным.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2062
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 13:20
Цитата:
Да нормально, я за полиязычие, государство никогда не будет моно язычным, русский и английский думаю всегда будут, даже если более 90% школьников будут казахоязычными.
maxsaf:
Этот вариант Эволюционный, мне тоже кажется вполне нормальным.
Этот вариант Эволюционный, мне тоже кажется вполне нормальным.
Да нормально, я за полиязычие, государство никогда не будет моно язычным, русский и английский думаю всегда будут, даже если более 90% школьников будут казахоязычными.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 13:29
Цитата:
Уверен, вы правильно понимаете разницу между эволюцией и селекцией. Эволюция это медленный процесс, улучшается то, что нужно самому организму, постепенно. А селекция это быстрый процесс, причем не всегда на пользу организму, скорее на пользу третьей стороне. Так вот эта Аннушка предлагает селекцию, и это не пойдет на пользу организму, имхо.
Kairat stayer:
Да нормально
Да нормально
Уверен, вы правильно понимаете разницу между эволюцией и селекцией. Эволюция это медленный процесс, улучшается то, что нужно самому организму, постепенно. А селекция это быстрый процесс, причем не всегда на пользу организму, скорее на пользу третьей стороне. Так вот эта Аннушка предлагает селекцию, и это не пойдет на пользу организму, имхо.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Добринцофф
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать