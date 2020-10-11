Отправлено: - 12:52

maxsaf:

Читаем статью 11 Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения. Так че там насчет суахили?

Я:

Сделайте обязательным для должностных лиц наличие высшего образования , полученного в своём государстве на госязыке и проблема сама собой рассосется.

Цитата:Эту статью нужно читать с учетом статьи 8:Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.Вряд ли у государства есть возможность обеспечить перевод со всех языков мира.Цитата:Тогда появится другая проблема, гораздо больше этой.