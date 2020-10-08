Re: «Предприниматели доказали: они больше знают, чем госорган»

Отправлено: - 20:09

Цитата://на пустом месте для государства создали проблему,//



Кадр молодой, но должность ответственная - РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА.

Кто то же его РЕКОМЕНДОВАЛ на эту должность - вот этого КТО ТО нужно тоже вызывать на комиссию.



Цитата://рекомендовали в конце концов унифицировать определения того, что является рекламой, а что нет.//



Извиняюсь, они где живут: в Гуляй Поле или в Казахстане - СТАНДАРТЫ Закона о рекламе должны быть утверждены ДАВНЫМ-ДАВНО и ЕДИНЫ по Казахстану.