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≡ Сначала нужно сотворить мифологему...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40078
Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 10:40
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Разговоры о том, как сделать Костанайскую область привлекательной для туристов, ведутся давно. Но дальше разговоров дела не идут. Чем на самом деле можно заманить к нам иностранных граждан? Первооткрыватель и исследователь торгайских геоглифов Дмитрий ДЕЙ давно и неоднократно вносил предложения об использовании этих сооружений в качестве туристических объектов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7990
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 10:40
#1
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Цитата:
сдав ДНК-тест, начали активно искать самые изначальные истоки своего рода.

Ну вот же, отличная идея, надо им пойти навстречу и тоже сдать тесты, что-то типа популярного нынче AncestryDNA, в рамках Рухани Жангыру, за счет какого-нибудь фонда. Если обнаружится более-менее близкое родство - народ потянется.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5372
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 10:56
#2
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Цитата-/Как просчитывает Дмитрий, китайское направление перспективнее западного и должно выстрелить практически стопроцентно/




Китайское направление опасное,люди а точнее кто то влиятельный кто решает за людей не примут китайское направление туризма,митинги 16 года недавно только были


а геоглифы скучны в туристическом плане,особенно без базы и инфраструктуры рядом,геоглиф это вырытая земля у которой стоя рядом даже не поймёшь что это,как будто трактор прошел и землю взрыл)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7990
Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 11:02
#3
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Цитата:
abaika95:
люди а точнее кто то влиятельный кто решает за людей

В демократическом государстве так не принято говорить) любой соцопрос или социологическое исследование сразу вразы улучшит легитимность принятого решения ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5372
Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 11:14
#4
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Цитата-/любой соцопрос или социологическое исследование сразу вразы улучшит легитимность принятого решения/




Ой да хоспаде,в любом демократическом государстве есть лоббирование чьих-то интересов и эти соц исследования можно заказать что в одну что в другую сторону)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7990
Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 11:46
#5
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Цитата:
abaika95:
эти соц исследования можно заказать что в одну что в другую сторону)

Я ж об этом и говорю, их нужно заказать и будет все красиво))
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
413
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 09.10.20 - 15:17
#6
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Пандемию на два года планируют что ли? Ну е-моееее.... :oops:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4151
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 10.10.20 - 12:01
#7
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Если столицу не могут газом обеспечить, то заманить туристов в тургайскую глухомань навряд ли смогут
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7990
Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 10.10.20 - 12:05
#8
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Цитата:
самый умный:
Пандемию на два года планируют что ли? Ну е-моееее....

Билл Гейтс сказал что до конца 2021 вроде
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
988
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 10.10.20 - 16:57
#9
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Цитата:
abaika95:
геоглифы скучны в туристическом плане,особенно без базы и инфраструктуры рядом


Без бассейна на крыше с видом на геоглифы и красивый закат в степи... ;-) Надо перемежать культурные мероприятия с развлекательными.

Цитата:
maxsaf:
Билл Гейтс сказал что до конца 2021 вроде


Чипов на всех не хватает? ))
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
440
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 10.10.20 - 17:17
#10
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Цитата:
Нужна привлекательная мифологема. Источник:

Походу надо придумывать что-то, подобное девке-старухе-острову в Боровом. Иначе вряд-ли :-o
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
673
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 10.10.20 - 23:19
#11
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Цитата:
 как сделать Костанайскую область привлекательной для туристов, ведутся давно. Но дальше разговоров дела не идут.

Неправда!
Не соглашусь.
А перевод каз.гос.языка на латиницу?
А платные автодороги?
А планы развития по вхождению в 30-ку стран?
Скажите, что туристы тупые пошли. Не понимают своего интереса.
8-)
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