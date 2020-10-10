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≡ Компания по металлопрокату и продаже стальных изделий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40078
Компания по металлопрокату и продаже стальных изделий
Отправлено: 10.10.20 - 23:01
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В то время, когда стремительно развивается жилищное, промышленное и коммерческое строительство, компания «Авангард» с ее металлопродукцией начинает пользоваться повышенным спросом.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
673
Re: Компания по металлопрокату и продаже стальных изделий
Отправлено: 10.10.20 - 23:01
#1
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Очень своевременная статья!
Призываю форумчан к активности!
Полагаю, что Балалайка, например, как самый активный форумчанин, уже приобрёл необходимое ему количество и уголка, и швеллера, и балки.
:-o
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