Отправлено: - 12:05

Zhuzhik: А то что после перевода назад в 17.00 ночь наступит.

Добринцофф:

А некоторые только на работу выходят когда вы спать ложитесь и что теперь,давайте под них время перевёдем,что бы всем светло было.

Добринцофф:

Кстати они по мнению Кзыл-Ординского блогера и тов.Козлова все потенциальные самоубицы,потому что их рабочий график никак не совпадает с рабочим графиком солнца. Так что же делать с ними?

Цитата:Летом у нас до 23:00 светло (и иногда даже дольше сумерки держатся), теперь будет до 22:00. И именно это нормально, а не ложиться спать в 21:00 когда ещё светит солнце, как предлагают здесь некоторые.Моё мнение: в Челябинске, КызылОрде население и чиновники молодцы, что всё-таки дали победить здравому смыслу, а не кучке жителей, которым удобно сатанинское время.Цитата:Ну так я уже говорил, что смотреть нужно на большинство. Детсады все с 7 утра работают, школы с 8 утра, студенты учатся с утра, 90% взрослых работают с утра, все организации открыты с утра. О чём ещё спорить? Для большинства будет выгода. Остальные (меньшинство) пусть подстраиваются.Кстати, работал я когда-то в смену смену 1/4 (в день, в ночь, с ночи, выходной). И тоже только 1 день из 4 ты ложишься спать утром, 3 их 4 - как обычные люди вечером, затем встают утром и тащут своих детей по школам/садикам.Цитата:А как Вы думаете почему за работу в ночь платят по двойной ставке? В некоторых странах запрещено беременным работать по ночам. И вообще доказано, что работа в тёмное время суток ускоряет процессы старения, образование раковых клеток и пр.