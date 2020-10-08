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Когда время все-таки повернется вспять
Когда время все-таки повернется вспять
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40077
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
Действующее в Костанайской области время на 2 часа опережает астрономическое. Проще говоря, когда в нашем регионе, особенно зимой, начинает вставать солнце, жители уже бегут на работу или в школу, что очень плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Так утверждает блогер Болат НУРХОЖАЕВ, которому в 2017 году удалось вернуть жителям Кызылординской области бесценный час времени.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13209
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 11:00
Цитата:
В том и дело, что чем раньше стемнеет, тем раньше и ляжешь.
abaika95:
если дело только в том чтобы раньше ложится так о чем разговор тогда?)
если дело только в том чтобы раньше ложится так о чем разговор тогда?)
В том и дело, что чем раньше стемнеет, тем раньше и ляжешь.
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 12:05
Цитата:
Летом у нас до 23:00 светло (и иногда даже дольше сумерки держатся), теперь будет до 22:00. И именно это нормально, а не ложиться спать в 21:00 когда ещё светит солнце, как предлагают здесь некоторые.
Моё мнение: в Челябинске, КызылОрде население и чиновники молодцы, что всё-таки дали победить здравому смыслу, а не кучке жителей, которым удобно сатанинское время.
Цитата:
Ну так я уже говорил, что смотреть нужно на большинство. Детсады все с 7 утра работают, школы с 8 утра, студенты учатся с утра, 90% взрослых работают с утра, все организации открыты с утра. О чём ещё спорить? Для большинства будет выгода. Остальные (меньшинство) пусть подстраиваются.
Кстати, работал я когда-то в смену смену 1/4 (в день, в ночь, с ночи, выходной). И тоже только 1 день из 4 ты ложишься спать утром, 3 их 4 - как обычные люди вечером, затем встают утром и тащут своих детей по школам/садикам.
Цитата:
А как Вы думаете почему за работу в ночь платят по двойной ставке? В некоторых странах запрещено беременным работать по ночам. И вообще доказано, что работа в тёмное время суток ускоряет процессы старения, образование раковых клеток и пр.
Zhuzhik: А то что после перевода назад в 17.00 ночь наступит.
Летом у нас до 23:00 светло (и иногда даже дольше сумерки держатся), теперь будет до 22:00. И именно это нормально, а не ложиться спать в 21:00 когда ещё светит солнце, как предлагают здесь некоторые.
Моё мнение: в Челябинске, КызылОрде население и чиновники молодцы, что всё-таки дали победить здравому смыслу, а не кучке жителей, которым удобно сатанинское время.
Цитата:
Добринцофф:
А некоторые только на работу выходят когда вы спать ложитесь и что теперь,давайте под них время перевёдем,что бы всем светло было.
А некоторые только на работу выходят когда вы спать ложитесь и что теперь,давайте под них время перевёдем,что бы всем светло было.
Ну так я уже говорил, что смотреть нужно на большинство. Детсады все с 7 утра работают, школы с 8 утра, студенты учатся с утра, 90% взрослых работают с утра, все организации открыты с утра. О чём ещё спорить? Для большинства будет выгода. Остальные (меньшинство) пусть подстраиваются.
Кстати, работал я когда-то в смену смену 1/4 (в день, в ночь, с ночи, выходной). И тоже только 1 день из 4 ты ложишься спать утром, 3 их 4 - как обычные люди вечером, затем встают утром и тащут своих детей по школам/садикам.
Цитата:
Добринцофф:
Кстати они по мнению Кзыл-Ординского блогера и тов.Козлова все потенциальные самоубицы,потому что их рабочий график никак не совпадает с рабочим графиком солнца. Так что же делать с ними?
Кстати они по мнению Кзыл-Ординского блогера и тов.Козлова все потенциальные самоубицы,потому что их рабочий график никак не совпадает с рабочим графиком солнца. Так что же делать с ними?
А как Вы думаете почему за работу в ночь платят по двойной ставке? В некоторых странах запрещено беременным работать по ночам. И вообще доказано, что работа в тёмное время суток ускоряет процессы старения, образование раковых клеток и пр.
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 17:05
Цитата:
Какие детсады,какие школы,карантин везде,дети спят до обеда.
Цитата:
Ну так идите и работайте кто вам не даёт?
Вечером эти же люди как то возвращаются по темноте,а утром почему нельзя?
Тот самый:
Детсады все с 7 утра работают, школы с 8 утра, студенты учатся с утра
Детсады все с 7 утра работают, школы с 8 утра, студенты учатся с утра
Какие детсады,какие школы,карантин везде,дети спят до обеда.
Цитата:
Тот самый:
90% взрослых работают с утра, все организации открыты с утра. О чём ещё спорить?
90% взрослых работают с утра, все организации открыты с утра. О чём ещё спорить?
Ну так идите и работайте кто вам не даёт?
Вечером эти же люди как то возвращаются по темноте,а утром почему нельзя?
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 17:10
Цитата:
Всё понятно,аргументы уже кончились теперь будем давить на большинство,только вот с чего вы взяли что большинство хочет этого перевода?Пусть даже те люди которые встают утром на работу?
Тот самый:
Ну так я уже говорил, что смотреть нужно на большинство.
Ну так я уже говорил, что смотреть нужно на большинство.
Всё понятно,аргументы уже кончились теперь будем давить на большинство,только вот с чего вы взяли что большинство хочет этого перевода?Пусть даже те люди которые встают утром на работу?
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 17:26
И самый глвный вопрос как в такой цивилизованной стране как Германия допустили,что люди должны просыпаться на работу до восхода солнца?
Ведь немцы встают в 4-5 утра круглый год,куда смотрели санитарные врачи,где охрана здоровья,где соблюдение циркадных ритмов?
Да и чуть не забыл,по мнению Кзылординского блогера и тов.Козлова они как бы то же все потенциальные самоубийцы.
Кстати при этом в Германии одна из самых развитых экономик.
Ведь немцы встают в 4-5 утра круглый год,куда смотрели санитарные врачи,где охрана здоровья,где соблюдение циркадных ритмов?
Да и чуть не забыл,по мнению Кзылординского блогера и тов.Козлова они как бы то же все потенциальные самоубийцы.
Кстати при этом в Германии одна из самых развитых экономик.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 440
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 17:28
добринцов, тебя что, балалайка охмурил?
ну капец
ну капец
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1840
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 17:49
Цитата:
Близнецы-долгожители...
electro:
добринцов, тебя что, балалайка охмурил?
добринцов, тебя что, балалайка охмурил?
Близнецы-долгожители...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5732
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 18:04
Цитата:
Да а амия в 6-ть утра просыпается. И что?
Добринцофф:
Ведь немцы встают в 4-5 утра круглый год,куда смотрели санитарные врачи,где охрана здоровья,где соблюдение циркадных ритмов?
Ведь немцы встают в 4-5 утра круглый год,куда смотрели санитарные врачи,где охрана здоровья,где соблюдение циркадных ритмов?
Да а амия в 6-ть утра просыпается. И что?
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 20:18
Цитата:
да в том то и дело ,что ничего,но по мнению блогера из Кызылорды,а также пользователей сайта НГ-это просто катастрофа,ведь раньше солнца вставать ни в коем случае нельзя.
elektron:
Да а амия в 6-ть утра просыпается. И что?
Да а амия в 6-ть утра просыпается. И что?
да в том то и дело ,что ничего,но по мнению блогера из Кызылорды,а также пользователей сайта НГ-это просто катастрофа,ведь раньше солнца вставать ни в коем случае нельзя.
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 21:15
Цитата:
Вы это всё серьёзно что ли? Уже которая статья про время, а до Вас всё никак суть не дойдёт: Германия и пр. развитые страны зимой живут в своём часовом поясе, а мы на 2 часа раньше него. Учите матчасть.
Германские 5 утра равны нашим 7 утра, если смотреть относительно полудня. Если у них школы учатся с 7 утра, то это равно нашим 9 часам утра, т.е. наши дети начинают учиться на 1 час раньше, чем немецкие.
Добринцофф:
Вы это всё серьёзно что ли? Уже которая статья про время, а до Вас всё никак суть не дойдёт: Германия и пр. развитые страны зимой живут в своём часовом поясе, а мы на 2 часа раньше него. Учите матчасть.
Германские 5 утра равны нашим 7 утра, если смотреть относительно полудня. Если у них школы учатся с 7 утра, то это равно нашим 9 часам утра, т.е. наши дети начинают учиться на 1 час раньше, чем немецкие.
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