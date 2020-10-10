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≡ "Таких, как я, наверное, немного" - пациентка с поражением позвоночника 2 дня просила заменить кровать в провизорном стационаре Тобыла
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40077
"Таких, как я, наверное, немного" - пациентка с поражением позвоночника 2 дня просила заменить кровать в провизорном стационаре Тобыла
Отправлено: 10.10.20 - 20:18
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Пациентка провизорного центра (тубдиспансера) Тобыла Гульсара АСКАРОВА сегодня, 10 октября, записала видеообращение, в котором просила улучшить условия её пребывания в стационаре. Гульсара - инвалид, у неё проблемы с позвоночником.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
95
Re: "Таких, как я, наверное, немного" - пациентка с...
Отправлено: 10.10.20 - 20:18
#1
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Больно читать такие новости. Люди страдают. А власть имущии всё хапают. Их садят а они хапают. Феодализм и тот не доразвитый.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4151
Re: "Таких, как я, наверное, немного" - пациентка с...
Отправлено: 10.10.20 - 21:01
#2
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ныть, я спортом занимаюсь – пулевой стрельбой. Очень скучаю по тренировкам.
Намек принят, ситуацию исправим, а пока извиняйте
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