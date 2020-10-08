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≡ Когда время все-таки повернется вспять
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40077
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
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Действующее в Костанайской области время на 2 часа опережает астрономическое. Проще говоря, когда в нашем регионе, особенно зимой, начинает вставать солнце, жители уже бегут на работу или в школу, что очень плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Так утверждает блогер Болат НУРХОЖАЕВ, которому в 2017 году удалось вернуть жителям Кызылординской области бесценный час времени.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13209
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 11:00
#75
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Цитата:
abaika95:
если дело только в том чтобы раньше ложится так о чем разговор тогда?)

В том и дело, что чем раньше стемнеет, тем раньше и ляжешь.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
985
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 12:05
#76
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Цитата:
Zhuzhik: А то что после перевода назад в 17.00 ночь наступит.

Летом у нас до 23:00 светло (и иногда даже дольше сумерки держатся), теперь будет до 22:00. И именно это нормально, а не ложиться спать в 21:00 когда ещё светит солнце, как предлагают здесь некоторые.

Моё мнение: в Челябинске, КызылОрде население и чиновники молодцы, что всё-таки дали победить здравому смыслу, а не кучке жителей, которым удобно сатанинское время.

Цитата:
Добринцофф:
А некоторые только на работу выходят когда вы спать ложитесь и что теперь,давайте под них время перевёдем,что бы всем светло было.


Ну так я уже говорил, что смотреть нужно на большинство. Детсады все с 7 утра работают, школы с 8 утра, студенты учатся с утра, 90% взрослых работают с утра, все организации открыты с утра. О чём ещё спорить? Для большинства будет выгода. Остальные (меньшинство) пусть подстраиваются.

Кстати, работал я когда-то в смену смену 1/4 (в день, в ночь, с ночи, выходной). И тоже только 1 день из 4 ты ложишься спать утром, 3 их 4 - как обычные люди вечером, затем встают утром и тащут своих детей по школам/садикам.

Цитата:
Добринцофф:
Кстати они по мнению Кзыл-Ординского блогера и тов.Козлова все потенциальные самоубицы,потому что их рабочий график никак не совпадает с рабочим графиком солнца. Так что же делать с ними?


А как Вы думаете почему за работу в ночь платят по двойной ставке? В некоторых странах запрещено беременным работать по ночам. И вообще доказано, что работа в тёмное время суток ускоряет процессы старения, образование раковых клеток и пр.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7514
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 17:05
#77
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Цитата:
Тот самый:
Детсады все с 7 утра работают, школы с 8 утра, студенты учатся с утра

Какие детсады,какие школы,карантин везде,дети спят до обеда.
Цитата:
Тот самый:
90% взрослых работают с утра, все организации открыты с утра. О чём ещё спорить?

Ну так идите и работайте кто вам не даёт?
Вечером эти же люди как то возвращаются по темноте,а утром почему нельзя?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7514
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 17:10
#78
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Цитата:
Тот самый:
Ну так я уже говорил, что смотреть нужно на большинство.

Всё понятно,аргументы уже кончились теперь будем давить на большинство,только вот с чего вы взяли что большинство хочет этого перевода?Пусть даже те люди которые встают утром на работу?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7514
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 17:26
#79
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И самый глвный вопрос как в такой цивилизованной стране как Германия допустили,что люди должны просыпаться на работу до восхода солнца?
Ведь немцы встают в 4-5 утра круглый год,куда смотрели санитарные врачи,где охрана здоровья,где соблюдение циркадных ритмов?
Да и чуть не забыл,по мнению Кзылординского блогера и тов.Козлова они как бы то же все потенциальные самоубийцы.
Кстати при этом в Германии одна из самых развитых экономик.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
440
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 17:28
#80
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добринцов, тебя что, балалайка охмурил?
:-o
ну капец :-o :-o :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1840
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 17:49
#81
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Цитата:
electro:
добринцов, тебя что, балалайка охмурил?

Близнецы-долгожители... ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5732
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 18:04
#82
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Цитата:
Добринцофф:
Ведь немцы встают в 4-5 утра круглый год,куда смотрели санитарные врачи,где охрана здоровья,где соблюдение циркадных ритмов?

Да а амия в 6-ть утра просыпается. И что?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7514
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 10.10.20 - 20:18
#83
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Цитата:
elektron:
Да а амия в 6-ть утра просыпается. И что?

да в том то и дело ,что ничего,но по мнению блогера из Кызылорды,а также пользователей сайта НГ-это просто катастрофа,ведь раньше солнца вставать ни в коем случае нельзя.
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