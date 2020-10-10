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"Таких, как я, наверное, немного" - пациентка с поражением позвоночника 2 дня просила заменить кровать в провизорном стационаре Тобыла
"Таких, как я, наверное, немного" - пациентка с поражением позвоночника 2 дня просила заменить кровать в провизорном стационаре Тобыла
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