Прогноз на 5 дней
пасмурно+11°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 50% влажность
  • З-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Таких, как я, наверное, немного" - пациентка с поражением позвоночника 2 дня просила заменить кровать в провизорном стационаре Тобыла
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40077
"Таких, как я, наверное, немного" - пациентка с поражением позвоночника 2 дня просила заменить кровать в провизорном стационаре Тобыла
Отправлено: 10.10.20 - 20:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пациентка провизорного центра (тубдиспансера) Тобыла Гульсара АСКАРОВА сегодня, 10 октября, записала видеообращение, в котором просила улучшить условия её пребывания в стационаре. Гульсара - инвалид, у неё проблемы с позвоночником.
Читать новость

MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
95
Re: "Таких, как я, наверное, немного" - пациентка с...
Отправлено: 10.10.20 - 20:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больно читать такие новости. Люди страдают. А власть имущии всё хапают. Их садят а они хапают. Феодализм и тот не доразвитый.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 572.27 Ko | Raw HTML: 69.16 Ko -