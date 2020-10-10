Прогноз на 5 дней
пасмурно+13°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 47% влажность
  • З-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Уволить отказавшихся закрыть зарубежные счета депутатов и судей предлагают в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40076
Уволить отказавшихся закрыть зарубежные счета депутатов и судей предлагают в Казахстане
Отправлено: 10.10.20 - 18:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления противодействия коррупции».
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4150
Re: Уволить отказавшихся закрыть зарубежные счета депутатов и...
Отправлено: 10.10.20 - 18:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Захотели бы , давно уже решили проблему, какие-то одни намерения и претворяшки. Нет у нас в отечестве своих Робин Гудов и Павлика Корчагина...
Профайл Посетить вебсайт
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5732
Уволить отказавшихся закрыть зарубежные счета депутатов и судей предлагают в Казахстане
Отправлено: 10.10.20 - 18:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30-ть лет назад закрывать нужно было, тогда бы может и жизнь наладилась бы за это время. Теперь поди собери миллиардики, по Лонданам, да Парижам...

[Исправлено: elektron, 10.10.2020 - 13:42]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.27 Ko | Raw HTML: 71.94 Ko -