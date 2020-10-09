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"Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
"Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40076
"Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
Отправлено: 09.10.20 - 22:25
Ранее о проведении в Заречном форума строителей сообщал экс-аким Костанайского района Виктор Радченко на встрече с местными жителями. Последние предполагали, что новая брусчатку укладывают в рамках подготовки к визиту в регион президента РК.
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Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...
Отправлено: 09.10.20 - 22:25
Цитата-/Детские площадки в этом районе не предусмотрены./
Вот жалко,можно было что-нибудь бы и придумать
Цитата-/Последние предполагали, что новая брусчатку укладывают в рамках подготовки к визиту в регион президента РК Касым-Жомарта Токаева./
Это из серии,таксисты и дачники информировали что акима области переведут после приезда президента )
Не верь таксистам!
А дачникам тем более!
Вот жалко,можно было что-нибудь бы и придумать
Цитата-/Последние предполагали, что новая брусчатку укладывают в рамках подготовки к визиту в регион президента РК Касым-Жомарта Токаева./
Это из серии,таксисты и дачники информировали что акима области переведут после приезда президента )
Не верь таксистам!
А дачникам тем более!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 546
Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...
Отправлено: 10.10.20 - 08:17
А что, асфальт уложили бы на улице, отчитались, а потом асфальт можно убрать и постелить заново. С домами тоже можно, в США есть перевозные дома))
"Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
Отправлено: 10.10.20 - 08:29
Цитата:
Так это именно то, что там и построили - дома без фундамента. Вспомните более ранние публикации по этой самой теме
arman_kst:
С домами тоже можно, в США есть перевозные дома))
С домами тоже можно, в США есть перевозные дома))
Так это именно то, что там и построили - дома без фундамента. Вспомните более ранние публикации по этой самой теме
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1802
Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...
Отправлено: 10.10.20 - 09:35
так всегда, один ляпнул первое что пришло в голову, а другим потом приходится оправдываться..
Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...
Отправлено: 10.10.20 - 09:40
Цитата-/Так это именно то, что там и построили - дома без фундамента/
Пусть продают,Добринцов скупит всё)
Цитата-/так всегда, один ляпнул первое что пришло в голову, а другим потом приходится оправдываться../
Ну того кто ляпнул за это видать в ссылку и отправили в Карасу)
Пусть продают,Добринцов скупит всё)
Цитата-/так всегда, один ляпнул первое что пришло в голову, а другим потом приходится оправдываться../
Ну того кто ляпнул за это видать в ссылку и отправили в Карасу)
"Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
Отправлено: 10.10.20 - 10:08
Цитата:
Если нет рядом никаких общежитий - не скупит))
abaika95:
Пусть продают,Добринцов скупит всё)
Пусть продают,Добринцов скупит всё)
Если нет рядом никаких общежитий - не скупит))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2058
Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...
Отправлено: 10.10.20 - 10:32
Н.Конкабаев: В доме Азамата Какимова и его соседа, где не оказалось фундамента, назначена строительная экспертиза.
На мой взгляд умышленно затягиваются сроки проведения экспертизы, что назначена понятно, а когда проведут и эксперт вынесет заключение? Если учесть, что сход жителей домов состоялся 5 сентября 2020 года, прошло более одного месяца, не сложные же комплексные экспертизы проводить нужно.
Вдруг окажется, что действительно отсутствует фундамент или его параметры не соответствуют заявленным в проектных документах. Опять же на мой взгляд никакого волокитства не должно быть, замечания нужно устранять, скоро зима.
На мой взгляд умышленно затягиваются сроки проведения экспертизы, что назначена понятно, а когда проведут и эксперт вынесет заключение? Если учесть, что сход жителей домов состоялся 5 сентября 2020 года, прошло более одного месяца, не сложные же комплексные экспертизы проводить нужно.
Вдруг окажется, что действительно отсутствует фундамент или его параметры не соответствуют заявленным в проектных документах. Опять же на мой взгляд никакого волокитства не должно быть, замечания нужно устранять, скоро зима.
"Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
Отправлено: 10.10.20 - 10:38
Цитата-/Если нет рядом никаких общежитий - не скупит/
Тогда Надо перенести туда общагу,все сразу свои дома полюбят и на пикеты будут выходить за них)
Цитата-/На мой взгляд умышленно затягиваются сроки проведения экспертизы/
Все может быть,но вероятнее новый аким разгребает сейчас после ссыльного что и куда? К экспертизе ведь тоже надо подходить комплексно)
Тогда Надо перенести туда общагу,все сразу свои дома полюбят и на пикеты будут выходить за них)
Цитата-/На мой взгляд умышленно затягиваются сроки проведения экспертизы/
Все может быть,но вероятнее новый аким разгребает сейчас после ссыльного что и куда? К экспертизе ведь тоже надо подходить комплексно)
(Полноправные пользователи)
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- 30.01.17
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- 1144
Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...
Отправлено: 10.10.20 - 18:10
Цитата:
В этом плане рудничане лучше вангуют. Сказали аким уходит, он и ушёл.
abaika95:
Это из серии,таксисты и дачники информировали что акима области переведут после приезда президента )
Это из серии,таксисты и дачники информировали что акима области переведут после приезда президента )
В этом плане рудничане лучше вангуют. Сказали аким уходит, он и ушёл.
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