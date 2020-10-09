Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...

Отправлено: - 10:32

Н.Конкабаев: В доме Азамата Какимова и его соседа, где не оказалось фундамента, назначена строительная экспертиза.



На мой взгляд умышленно затягиваются сроки проведения экспертизы, что назначена понятно, а когда проведут и эксперт вынесет заключение? Если учесть, что сход жителей домов состоялся 5 сентября 2020 года, прошло более одного месяца, не сложные же комплексные экспертизы проводить нужно.



Вдруг окажется, что действительно отсутствует фундамент или его параметры не соответствуют заявленным в проектных документах. Опять же на мой взгляд никакого волокитства не должно быть, замечания нужно устранять, скоро зима.