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≡ Автор 13-месячного календаря ответил на критику
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40075
Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 12:46
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Алматинец Сайлыбай Бекболатов полжизни разрабатывал идеальный календарь. Григорианский, к которому все привыкли, неверен, считает академик. Потому что в период его изобретения не было правильной цифровой системы, которая начинается с нуля.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20218
Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 16:53
#15
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Цитата:
Nikola_Esil:
олучается что в году будет 13 заработных плат?

И к 1 марта, будет - 14-я... :lol: :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2044
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 17:39
#16
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"...фото...в качестве учёного"

И Tengrinews.kz пренебрегает корректировкой!
Куда русскоязычные СМИ кОтЮтся?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
576
Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 17:43
#17
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Цитата:
таноми52:
"...фото...в качестве учёного"

Исправил. Спасибо)
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