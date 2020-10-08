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Сначала нужно сотворить мифологему...
Сначала нужно сотворить мифологему...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40075
Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 10:40
Разговоры о том, как сделать Костанайскую область привлекательной для туристов, ведутся давно. Но дальше разговоров дела не идут. Чем на самом деле можно заманить к нам иностранных граждан? Первооткрыватель и исследователь торгайских геоглифов Дмитрий ДЕЙ давно и неоднократно вносил предложения об использовании этих сооружений в качестве туристических объектов.
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Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 10:40
Цитата:
Ну вот же, отличная идея, надо им пойти навстречу и тоже сдать тесты, что-то типа популярного нынче AncestryDNA, в рамках Рухани Жангыру, за счет какого-нибудь фонда. Если обнаружится более-менее близкое родство - народ потянется.
сдав ДНК-тест, начали активно искать самые изначальные истоки своего рода.
Ну вот же, отличная идея, надо им пойти навстречу и тоже сдать тесты, что-то типа популярного нынче AncestryDNA, в рамках Рухани Жангыру, за счет какого-нибудь фонда. Если обнаружится более-менее близкое родство - народ потянется.
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 10:56
Цитата-/Как просчитывает Дмитрий, китайское направление перспективнее западного и должно выстрелить практически стопроцентно/
Китайское направление опасное,люди а точнее кто то влиятельный кто решает за людей не примут китайское направление туризма,митинги 16 года недавно только были
а геоглифы скучны в туристическом плане,особенно без базы и инфраструктуры рядом,геоглиф это вырытая земля у которой стоя рядом даже не поймёшь что это,как будто трактор прошел и землю взрыл)
Китайское направление опасное,люди а точнее кто то влиятельный кто решает за людей не примут китайское направление туризма,митинги 16 года недавно только были
а геоглифы скучны в туристическом плане,особенно без базы и инфраструктуры рядом,геоглиф это вырытая земля у которой стоя рядом даже не поймёшь что это,как будто трактор прошел и землю взрыл)
Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 11:02
Цитата:
В демократическом государстве так не принято говорить) любой соцопрос или социологическое исследование сразу вразы улучшит легитимность принятого решения
abaika95:
люди а точнее кто то влиятельный кто решает за людей
люди а точнее кто то влиятельный кто решает за людей
В демократическом государстве так не принято говорить) любой соцопрос или социологическое исследование сразу вразы улучшит легитимность принятого решения
Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 11:14
Цитата-/любой соцопрос или социологическое исследование сразу вразы улучшит легитимность принятого решения/
Ой да хоспаде,в любом демократическом государстве есть лоббирование чьих-то интересов и эти соц исследования можно заказать что в одну что в другую сторону)
Ой да хоспаде,в любом демократическом государстве есть лоббирование чьих-то интересов и эти соц исследования можно заказать что в одну что в другую сторону)
Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 08.10.20 - 11:46
Цитата:
Я ж об этом и говорю, их нужно заказать и будет все красиво))
abaika95:
эти соц исследования можно заказать что в одну что в другую сторону)
эти соц исследования можно заказать что в одну что в другую сторону)
Я ж об этом и говорю, их нужно заказать и будет все красиво))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 413
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 09.10.20 - 15:17
Пандемию на два года планируют что ли? Ну е-моееее....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4149
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 10.10.20 - 12:01
Если столицу не могут газом обеспечить, то заманить туристов в тургайскую глухомань навряд ли смогут
Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 10.10.20 - 12:05
Цитата:
Билл Гейтс сказал что до конца 2021 вроде
самый умный:
Пандемию на два года планируют что ли? Ну е-моееее....
Пандемию на два года планируют что ли? Ну е-моееее....
Билл Гейтс сказал что до конца 2021 вроде
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 985
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 10.10.20 - 16:57
Цитата:
Без бассейна на крыше с видом на геоглифы и красивый закат в степи... Надо перемежать культурные мероприятия с развлекательными.
Цитата:
Чипов на всех не хватает? ))
abaika95:
геоглифы скучны в туристическом плане,особенно без базы и инфраструктуры рядом
геоглифы скучны в туристическом плане,особенно без базы и инфраструктуры рядом
Без бассейна на крыше с видом на геоглифы и красивый закат в степи... Надо перемежать культурные мероприятия с развлекательными.
Цитата:
maxsaf:
Билл Гейтс сказал что до конца 2021 вроде
Билл Гейтс сказал что до конца 2021 вроде
Чипов на всех не хватает? ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 440
Re: Сначала нужно сотворить мифологему...
Отправлено: 10.10.20 - 17:17
Цитата:
Походу надо придумывать что-то, подобное девке-старухе-острову в Боровом. Иначе вряд-ли
Нужна привлекательная мифологема. Источник:
Походу надо придумывать что-то, подобное девке-старухе-острову в Боровом. Иначе вряд-ли
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