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Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Автор 13-месячного календаря ответил на критику
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40075
Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 12:46
Алматинец Сайлыбай Бекболатов полжизни разрабатывал идеальный календарь. Григорианский, к которому все привыкли, неверен, считает академик. Потому что в период его изобретения не было правильной цифровой системы, которая начинается с нуля.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20217
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 12:46
А как мне теперь, аватарку -
заменить на тельца?...
заменить на тельца?...
C
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.06.15
- Сообщений:
- 151
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 13:22
А я то думаю, почему у нас с с/х так все хреново
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 983
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 13:37
Ну, григорианский календарь не идеальный, с этим все согласны. Ещё и древнеримские императоры "постарались" над его предшественником перетаскивая дни из месяца в месяц, а мы живём с этим. Но юлианский был ещё менее точный - даты православного и католического рождества уже на 2 недели различаются и эта разница будет только расти, потому что в юлианском православном больше висакосных годов.
Цитата:
Критикует висакосные годы и сам также предлагает очередной костыль )) Год не 365 дней, а 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд
Цитата:
Нулевое марта будет воскресеньем? Если так, то многие согласятся
Цитата:
Вообще-то на рисунке 53 дня в месяце и написано, что календарь для планеты Марс
Цитата:
В каждом месяце будет 28 дней. 28 умножаем на 13, это 364, одного дня нет. Просто март будет начинаться с нулевого числа. То есть в нем будет 29 суток.
Критикует висакосные годы и сам также предлагает очередной костыль )) Год не 365 дней, а 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд
Цитата:
Так, первое число каждого месяца будет неизменно выпадать на понедельник, а седьмое - на воскресенье.
Нулевое марта будет воскресеньем? Если так, то многие согласятся
Цитата:
Иллюстрация Единого неизменного календаря Сайлыбая Бекболатова
Вообще-то на рисунке 53 дня в месяце и написано, что календарь для планеты Марс
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1802
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 13:42
осень... у разного рода хроников начинаются обострения...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5729
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 13:48
//полжизни разрабатывал идеальный календарь.//
и времени не хватило посчитать, что с нулевым числом не будет каждое первое число всегда понедельником?
и времени не хватило посчитать, что с нулевым числом не будет каждое первое число всегда понедельником?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5729
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 13:54
С такими учёными-профессорами, дорога в светлое будущее обеспечена.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1839
Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 13:58
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6986
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 14:32
Еще один на подобие известного Тилибекова. Но тот чисто поржать предлагал разные нововведения, а этот на полном серьёзе.
Цитата:
господи, такие в 90-х понапридумывали себе академий, званий, цацки пораздавали и до сих пор не выветрилось...
Цитата:
Вот с этого и надо было начинать... а не ходить вокруг да около....
Цитата:
видно в понедельник их мама родила.... Вот значит про кого песТня)
Цитата:
Видно, что считает он не важно..либо память подводит...СССР уже скоро 30 лет как нет.
Цитата:
Эт как? У Кунаева были свои проХессора?
Цитата:
академик Международной академии акмеологических наук
господи, такие в 90-х понапридумывали себе академий, званий, цацки пораздавали и до сих пор не выветрилось...
Цитата:
Новый год профессор предлагает праздновать в Наурыз.
Вот с этого и надо было начинать... а не ходить вокруг да около....
Цитата:
если вы родились в понедельник, то будете отмечать день рождения только в понедельник.
видно в понедельник их мама родила.... Вот значит про кого песТня)
Цитата:
Я изобретатель СССР 20-летней давности
Видно, что считает он не важно..либо память подводит...СССР уже скоро 30 лет как нет.
Цитата:
почетный профессор Кунаева
Эт как? У Кунаева были свои проХессора?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1031
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 14:35
Цитата://если вы родились в понедельник,//
И всю жизнь вам не будет везти - "...видно в понедельник мама родила....."
И всю жизнь вам не будет везти - "...видно в понедельник мама родила....."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 437
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 15:19
Если бы у него оказались "нужные" родственники, ввели бы уже давно, курам на смех
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 46
Re: Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 15:19
Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 833
Автор 13-месячного календаря ответил на критику
Отправлено: 10.10.20 - 15:31
почему пол жизни разрабатывал...
в прошлом году чел на Reddit про него НАПОМНИЛ, что есть такая версия календаря, где 28 дней в месяце и их 13. А новый год это просто день, праздник после которого начинается новый год. Достаточно немного погуглить и не сложно найти информацию : "В современной истории некоторое время его(13 месячный календарь) использовал лишь предприниматель Джордж Истман в своей компании Eastman Kodak. Там он применялся с 1928 по 1989 год. Представлен же календарь был в 1902 году Моисеем Б. Котсуортом, хотя сама идея 13-месячного года существовала с 18 века" (с)
[Исправлено: antonK, 10.10.2020 - 15:32]
в прошлом году чел на Reddit про него НАПОМНИЛ, что есть такая версия календаря, где 28 дней в месяце и их 13. А новый год это просто день, праздник после которого начинается новый год. Достаточно немного погуглить и не сложно найти информацию : "В современной истории некоторое время его(13 месячный календарь) использовал лишь предприниматель Джордж Истман в своей компании Eastman Kodak. Там он применялся с 1928 по 1989 год. Представлен же календарь был в 1902 году Моисеем Б. Котсуортом, хотя сама идея 13-месячного года существовала с 18 века" (с)
[Исправлено: antonK, 10.10.2020 - 15:32]
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