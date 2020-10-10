Отправлено: - 13:37

В каждом месяце будет 28 дней. 28 умножаем на 13, это 364, одного дня нет. Просто март будет начинаться с нулевого числа. То есть в нем будет 29 суток.

Так, первое число каждого месяца будет неизменно выпадать на понедельник, а седьмое - на воскресенье.

Иллюстрация Единого неизменного календаря Сайлыбая Бекболатова

Ну, григорианский календарь не идеальный, с этим все согласны. Ещё и древнеримские императоры "постарались" над его предшественником перетаскивая дни из месяца в месяц, а мы живём с этим. Но юлианский был ещё менее точный - даты православного и католического рождества уже на 2 недели различаются и эта разница будет только расти, потому что в юлианском православном больше висакосных годов.Цитата:Критикует висакосные годы и сам также предлагает очередной костыль )) Год не 365 дней, а 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секундЦитата:Нулевое марта будет воскресеньем? Если так, то многие согласятсяЦитата:Вообще-то на рисунке 53 дня в месяце и написано, что календарь для планеты Марс