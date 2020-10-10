Re: Снижение пенсионного возраста до 60: что ответили в Минтруда

Отправлено: - 12:09

Если не хватает денег для новых пенсионеров, возьмите их у старых. Мои соседи дед с бабкой не собираются скоро помереть и получают больше триста тысяч и тянут котлу внуков с их родоками, а другая соседка из-за больных колен не может не то что пенсию, просто инвалидность получить, хотя по старому закону уже давно была бы на пенсии