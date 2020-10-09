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≡ “Я опозорила имя отца!» - На процессе по делу о даче взятки главврачу тубдиспансера прошли прения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40074
“Я опозорила имя отца!» - На процессе по делу о даче взятки главврачу тубдиспансера прошли прения
Отправлено: 09.10.20 - 12:08
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Подсудимые - бывший главный врач фтизио-пульмонологического центра Костанайской области, бывший главный бухгалтер тубдиспансера и представитель фирмы-поставщика ТОО «Тас-Фарм» - высказывали свои позиции очень эмоционально.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6985
Re: “Я опозорила имя отца!» - На процессе по делу о даче взятки...
Отправлено: 09.10.20 - 12:08
#1
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Да уж... жульё, да и еще и бабьё базарное...
Кому война, а кому и покраска шуб в изумрудный цвет...
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Ksy
§ Ksy
(Пользователи)
Регистрация:
27.06.20
Сообщений:
14
Re: “Я опозорила имя отца!» - На процессе по делу о даче взятки...
Отправлено: 09.10.20 - 16:08
#2
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Ну да... Ну да... Все гл врачи у нас белые и пушистые... И только злые гл бухгалтера этих заек подставляют...И откуда у гл врача с ее зарплатой норковые шубы?? А если проверить уровень жизни всех гл врачей??? Уверена, если тщательно проверить много чего выяснится...
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
7
Re: “Я опозорила имя отца!» - На процессе по делу о даче взятки...
Отправлено: 09.10.20 - 18:00
#3
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Всех на доску позора!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7990
Re: “Я опозорила имя отца!» - На процессе по делу о даче взятки...
Отправлено: 09.10.20 - 18:59
#4
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Цитата:
- Взять в посредники Базылбекову было бы самоубийством!

Так и хочется спросить - а кого бы тогда вы взяли в посредники, надежного?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7990
“Я опозорила имя отца!» - На процессе по делу о даче взятки главврачу тубдиспансера прошли прения
Отправлено: 09.10.20 - 19:13
#5
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Цитата:
Ksy:
Уверена, если тщательно проверить много чего выяснится...

Уголовное дело должно быть основанием для тщательной проверки, вплоть до проверки членов семьи и опроса "доброжелателей"
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4148
Re: “Я опозорила имя отца!» - На процессе по делу о даче взятки...
Отправлено: 10.10.20 - 12:15
#6
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Мне неловко спросить, если взятки сопровождать долговыми расписками или договором займа, претензии от антикора можно игнорировать?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7990
“Я опозорила имя отца!» - На процессе по делу о даче взятки главврачу тубдиспансера прошли прения
Отправлено: 10.10.20 - 12:18
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
если взятки сопровождать долговыми расписками или договором займа

Тогда это войдет в моду - суды между взяточниками и посредниками, прецедент то уже есть))

[Исправлено: maxsaf, 10.10.2020 - 12:18]
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