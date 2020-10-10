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≡ Снижение пенсионного возраста до 60: что ответили в Минтруда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40074
Снижение пенсионного возраста до 60: что ответили в Минтруда
Отправлено: 10.10.20 - 12:01
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- Если 10 лет назад в стране соотношение пенсионеров к работающему населению составляло 20% - то есть пять человек на одного пенсионера, то сейчас уже этот показатель перевалил за 30%, - отметил глава Минтруда.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7990
Re: Снижение пенсионного возраста до 60: что ответили в Минтруда
Отправлено: 10.10.20 - 12:01
#1
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А что ответил Минтруда? Патамушта Патамушта? ))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4148
Re: Снижение пенсионного возраста до 60: что ответили в Минтруда
Отправлено: 10.10.20 - 12:09
#2
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Если не хватает денег для новых пенсионеров, возьмите их у старых. Мои соседи дед с бабкой не собираются скоро помереть и получают больше триста тысяч и тянут котлу внуков с их родоками, а другая соседка из-за больных колен не может не то что пенсию, просто инвалидность получить, хотя по старому закону уже давно была бы на пенсии
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
982
Снижение пенсионного возраста до 60: что ответили в Минтруда
Отправлено: 10.10.20 - 12:17
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
получают больше триста тысяч


Бывшие военные или полицейские? Вполне может быть, видел таких. У большинства таких пенсий нет.

Цитата:
сайлау курманов:
а другая соседка


У нас и возраст несправедливо подняли, больше всех пострадали женщины 60-64 годов рождения. Они вынуждены несколько лет подряд догонять поднятие, могли бы уйти в 58, но уйдут в 61.

А ещё много кого подрезали с льготной пенсией. Например, при СССР и сейчас в России для учителей есть льготная пенсия за 25 лет непрерывного стажа. В Казахстане её отменили.

[Исправлено: Тот самый, 10.10.2020 - 12:20]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20216
Снижение пенсионного возраста до 60: что ответили в Минтруда
Отправлено: 10.10.20 - 12:23
#4
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Цитата:
Тот самый:
В Казахстане её отменили.

В Казахстане, надо все Пенсии - отменять.
Купи 2 коровы и будешь - богатым.
А если ещё - свинью, то суппер богатым... :lol: ;-)
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