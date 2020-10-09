Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...

Отправлено: - 09:40

Цитата-/Так это именно то, что там и построили - дома без фундамента/







Пусть продают,Добринцов скупит всё)









Цитата-/так всегда, один ляпнул первое что пришло в голову, а другим потом приходится оправдываться../







Ну того кто ляпнул за это видать в ссылку и отправили в Карасу)