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≡ "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40073
"Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
Отправлено: 09.10.20 - 22:25
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Ранее о проведении в Заречном форума строителей сообщал экс-аким Костанайского района Виктор Радченко на встрече с местными жителями. Последние предполагали, что новая брусчатку укладывают в рамках подготовки к визиту в регион президента РК.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5368
Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...
Отправлено: 09.10.20 - 22:25
#1
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Цитата-/Детские площадки в этом районе не предусмотрены./



Вот жалко,можно было что-нибудь бы и придумать




Цитата-/Последние предполагали, что новая брусчатку укладывают в рамках подготовки к визиту в регион президента РК Касым-Жомарта Токаева./



Это из серии,таксисты и дачники информировали что акима области переведут после приезда президента )


Не верь таксистам!
А дачникам тем более!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
546
Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...
Отправлено: 10.10.20 - 08:17
#2
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А что, асфальт уложили бы на улице, отчитались, а потом асфальт можно убрать и постелить заново. С домами тоже можно, в США есть перевозные дома))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7986
"Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
Отправлено: 10.10.20 - 08:29
#3
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Цитата:
arman_kst:
С домами тоже можно, в США есть перевозные дома))

Так это именно то, что там и построили - дома без фундамента. Вспомните более ранние публикации по этой самой теме 8-) :lol:
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