Re: "Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча"...

Отправлено: - 22:25

Цитата-/Детские площадки в этом районе не предусмотрены./







Вот жалко,можно было что-нибудь бы и придумать









Цитата-/Последние предполагали, что новая брусчатку укладывают в рамках подготовки к визиту в регион президента РК Касым-Жомарта Токаева./







Это из серии,таксисты и дачники информировали что акима области переведут после приезда президента )





Не верь таксистам!

А дачникам тем более!