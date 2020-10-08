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≡ Когда время все-таки повернется вспять
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40073
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
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Действующее в Костанайской области время на 2 часа опережает астрономическое. Проще говоря, когда в нашем регионе, особенно зимой, начинает вставать солнце, жители уже бегут на работу или в школу, что очень плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Так утверждает блогер Болат НУРХОЖАЕВ, которому в 2017 году удалось вернуть жителям Кызылординской области бесценный час времени.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7507
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 20:33
#60
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Цитата:
maxsaf:
Питерские пишут - месяц в году - ночи нет, спать невозможно. За полярным кругом ваще труба, по пол-года ночь. ))

Ну вот и там то же все потенциальные самоубицы.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20215
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 20:38
#61
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Цитата:
maxsaf:
Питерские пишут - месяц в году - ночи нет, спать невозможно.

Белые ночи - называетсяю У нас были, когда
служил в Петрозаводске. На посту - не
страшно было - стоять... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5725
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 20:40
#62
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Цитата:
Добринцофф:
есть другой мир ,другие профессии,есть люди и их очень много которые только домой приходят с ночной смены в 8 утра и Оооооо ужас они ложаться спать сразу после восхода солнца,представляете? Есть такие люди ,полицейские,врачи,пожарные,работники в пекарнях которые всю ночь пекут хлеб,что бы утром вы купили его свежий и горячий.

И что мешает всем этим людям жить и делать то же самое по биологическому времени? ;-)
ПС, или географическому, кому как угодно.

[Исправлено: elektron, 09.10.2020 - 15:42]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9617
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 20:49
#63
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Сколько ненависти у барыги.
К остальным.
Бумеранг к нему вернулся.
Вся затоболовка его ненавидит.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
436
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 20:58
#64
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добринцофф, лучше возглавь движение, потом же спасибо скажещь
:-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5368
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 22:58
#65
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Цитата-/Кстати они по мнению Кзыл-Ординского блогера и тов.Козлова все потенциальные самоубицы,потому что их рабочий график никак не совпадает с рабочим графиком солнца.Так что же делать с ними?/


Нееее объективно!

Говорилось о детских суицидах

Значить

Все пекари,полицейские и врачи в детстве самоубились

И теперь для них не страшно просыпатся на 2 часа раньше биологического просыпания


Слушайте кто тут учёный хроносоп,а если перевести время не на 2 а на 4 часа то мы будем просыпаться на 2 часа позже биологического времени и будем все выспаные?)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7507
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 23:15
#66
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Цитата:
elektron:
И что мешает всем этим людям жить и делать то же самое по биологическому времени?

Видимо график их работы
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7985
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 23:15
#67
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Цитата:
abaika95:
мы будем просыпаться на 2 часа позже биологического времени и будем все выспаные?)

Если будете ложиться спать так же поздно, как и сегодня - будете всегда невыспамшись))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5725
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 23:21
#68
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Цитата:
Добринцофф:
Видимо график их работы

Ну как бы скажем да. Но добавим к предыдущему высказыванию, что мешало бы им, если перевести время?
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