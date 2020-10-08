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Когда время все-таки повернется вспять
Когда время все-таки повернется вспять
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40073
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
Действующее в Костанайской области время на 2 часа опережает астрономическое. Проще говоря, когда в нашем регионе, особенно зимой, начинает вставать солнце, жители уже бегут на работу или в школу, что очень плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Так утверждает блогер Болат НУРХОЖАЕВ, которому в 2017 году удалось вернуть жителям Кызылординской области бесценный час времени.
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Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 20:33
Цитата:
Ну вот и там то же все потенциальные самоубицы.
maxsaf:
Питерские пишут - месяц в году - ночи нет, спать невозможно. За полярным кругом ваще труба, по пол-года ночь. ))
Питерские пишут - месяц в году - ночи нет, спать невозможно. За полярным кругом ваще труба, по пол-года ночь. ))
Ну вот и там то же все потенциальные самоубицы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20215
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 20:38
Цитата:
Белые ночи - называетсяю У нас были, когда
служил в Петрозаводске. На посту - не
страшно было - стоять...
maxsaf:
Питерские пишут - месяц в году - ночи нет, спать невозможно.
Питерские пишут - месяц в году - ночи нет, спать невозможно.
Белые ночи - называетсяю У нас были, когда
служил в Петрозаводске. На посту - не
страшно было - стоять...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5725
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 20:40
Цитата:
И что мешает всем этим людям жить и делать то же самое по биологическому времени?
ПС, или географическому, кому как угодно.
[Исправлено: elektron, 09.10.2020 - 15:42]
Добринцофф:
есть другой мир ,другие профессии,есть люди и их очень много которые только домой приходят с ночной смены в 8 утра и Оооооо ужас они ложаться спать сразу после восхода солнца,представляете? Есть такие люди ,полицейские,врачи,пожарные,работники в пекарнях которые всю ночь пекут хлеб,что бы утром вы купили его свежий и горячий.
есть другой мир ,другие профессии,есть люди и их очень много которые только домой приходят с ночной смены в 8 утра и Оооооо ужас они ложаться спать сразу после восхода солнца,представляете? Есть такие люди ,полицейские,врачи,пожарные,работники в пекарнях которые всю ночь пекут хлеб,что бы утром вы купили его свежий и горячий.
И что мешает всем этим людям жить и делать то же самое по биологическому времени?
ПС, или географическому, кому как угодно.
[Исправлено: elektron, 09.10.2020 - 15:42]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9617
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 20:49
Сколько ненависти у барыги.
К остальным.
Бумеранг к нему вернулся.
Вся затоболовка его ненавидит.
К остальным.
Бумеранг к нему вернулся.
Вся затоболовка его ненавидит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 436
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 20:58
добринцофф, лучше возглавь движение, потом же спасибо скажещь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5368
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 22:58
Цитата-/Кстати они по мнению Кзыл-Ординского блогера и тов.Козлова все потенциальные самоубицы,потому что их рабочий график никак не совпадает с рабочим графиком солнца.Так что же делать с ними?/
Нееее объективно!
Говорилось о детских суицидах
Значить
Все пекари,полицейские и врачи в детстве самоубились
И теперь для них не страшно просыпатся на 2 часа раньше биологического просыпания
Слушайте кто тут учёный хроносоп,а если перевести время не на 2 а на 4 часа то мы будем просыпаться на 2 часа позже биологического времени и будем все выспаные?)
Нееее объективно!
Говорилось о детских суицидах
Значить
Все пекари,полицейские и врачи в детстве самоубились
И теперь для них не страшно просыпатся на 2 часа раньше биологического просыпания
Слушайте кто тут учёный хроносоп,а если перевести время не на 2 а на 4 часа то мы будем просыпаться на 2 часа позже биологического времени и будем все выспаные?)
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 23:15
Цитата:
Видимо график их работы
elektron:
И что мешает всем этим людям жить и делать то же самое по биологическому времени?
И что мешает всем этим людям жить и делать то же самое по биологическому времени?
Видимо график их работы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7985
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 23:15
Цитата:
Если будете ложиться спать так же поздно, как и сегодня - будете всегда невыспамшись))
abaika95:
мы будем просыпаться на 2 часа позже биологического времени и будем все выспаные?)
мы будем просыпаться на 2 часа позже биологического времени и будем все выспаные?)
Если будете ложиться спать так же поздно, как и сегодня - будете всегда невыспамшись))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5725
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 23:21
Цитата:
Ну как бы скажем да. Но добавим к предыдущему высказыванию, что мешало бы им, если перевести время?
Добринцофф:
Видимо график их работы
Видимо график их работы
Ну как бы скажем да. Но добавим к предыдущему высказыванию, что мешало бы им, если перевести время?
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