Срочная неожиданная очень радостная новость! У никем из местных жителей не понимаемых, потерянных обитателей акунаматата наконец НАШЛИСЬ ближайшие родственники, соотечественники и соплеменники которые смогут обитателей акунаматата понять, простить и даже полюбить! ЭВРИКА!!!
Они должны были найтись! И нашлись! Талантливые, трудолюбивые и самое главное ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ!!! Совсем ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ!
Просто здорово! Просто офигенски здорово, что наконец-то спустя столько лет, потерянные собратья отыскались! Чудеса случаются! Никаких сомнений, Точно они! Вот посмотрите как они похожи в своей любви к деревьям в городе!
Думается, что жители города несмотря на закрытые границы должны принять максимум возможностей для столь долгожданного воссоединения потерявшихся обитателей акунаматата с своей семьёй. Им очень хорошо будет вместе! Это так чудесно когда потерявшиеся семьи воссоединяются! Мало того, они явно движимы общим чувством, общими устремлениями!
Думаю нужно начать сбор средств на билеты в Пакистан!
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