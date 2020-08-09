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≡ Костанай кронированный. Ветка о ветках.
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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Куратор темы: yudjin
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2811
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Отправлено: 09.08.20 - 19:25
#76
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Цитата:
abaika95:
чтож народу то не нравится

---Не знаю. Сам у народа и спроси.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2811
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Отправлено: 09.08.20 - 19:28
#77
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Цитата:
abaika95:
в центральном парке тоже поливают, вроде

---Так вроде или тоже :-( И тут просто сквер.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11273
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Отправлено: 11.08.20 - 16:10
#78
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Срочная неожиданная очень радостная новость!
У никем из местных жителей не понимаемых, потерянных обитателей акунаматата наконец НАШЛИСЬ ближайшие родственники, соотечественники и соплеменники которые смогут обитателей акунаматата понять, простить и даже полюбить!
:lol: :lol: :lol: ЭВРИКА!!!

Они должны были найтись!
И нашлись!
Талантливые, трудолюбивые и самое главное ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ!!!
Совсем ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ!
:-)
Они обязательно поймут и полюбят друг друга! :lol: :lol: :lol:

Читаю новости, и вдруг...
В Пакистане за день уничтожили 6000 деревьев, высаженных ранее волонтерами
Ссылка:
в Пакистане уничтожили 6000 деревьев высаженных волонтёрами

Просто здорово! Просто офигенски здорово, что наконец-то спустя столько лет, потерянные собратья отыскались! Чудеса случаются! Никаких сомнений, Точно они!
Вот посмотрите как они похожи в своей любви к деревьям в городе!



Думается, что жители города несмотря на закрытые границы должны принять максимум возможностей для столь долгожданного воссоединения потерявшихся обитателей акунаматата с своей семьёй.
Им очень хорошо будет вместе!
Это так чудесно когда потерявшиеся семьи воссоединяются!
Мало того, они явно движимы общим чувством, общими устремлениями!

Думаю нужно начать сбор средств на билеты в Пакистан! :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6985
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Отправлено: 09.10.20 - 22:14
#79
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Новости кронированного Костаная.
На улице Чкалова от пр.Абая до ул.Гашека в конце прошлой недели высадили уже приличной высоты сосны.
Аккуратно высадили, с лунками, с подвязкой:








Итого насчитал 74. Но почему-то только по одной стороне улицы, хотя на другой от Гашека до Маяковского есть место:


Не видел я какой был ком при посадке... Май покажет как они себя чувствуют.
Делаем прогнозы...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5368
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Отправлено: 09.10.20 - 22:33
#80
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Цитата-/Делаем прогнозы/



Зачем? Тебе же всеровно будет что-то не ТАК!)
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