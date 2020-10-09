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"Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
"Форум - громко сказано, лучше сказать - встреча" - Зачем выкладывали брусчатку в с. Заречное, объяснили в акимате Костанайского района
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