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Срочная неожиданная очень радостная новость!У никем из местных жителей не понимаемых, потерянных обитателей акунаматата наконец НАШЛИСЬ ближайшие родственники, соотечественники и соплеменники которые смогут обитателей акунаматата понять, простить и даже полюбить!ЭВРИКА!!!Они должны были найтись!И нашлись!Талантливые, трудолюбивые и самое главное ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ!!!Совсем ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ!Они обязательно поймут и полюбят друг друга!Читаю новости, и вдруг...Ссылка:Просто здорово! Просто офигенски здорово, что наконец-то спустя столько лет, потерянные собратья отыскались! Чудеса случаются! Никаких сомнений, Точно они!Вот посмотрите как они похожи в своей любви к деревьям в городе!Думается, что жители города несмотря на закрытые границы должны принять максимум возможностей для столь долгожданного воссоединения потерявшихся обитателей акунаматата с своей семьёй.Им очень хорошо будет вместе!Это так чудесно когда потерявшиеся семьи воссоединяются!Мало того, они явно движимы общим чувством, общими устремлениями!Думаю нужно начать сбор средств на билеты в Пакистан!