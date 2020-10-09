Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40070
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 18:48
Судья пояснил, что не стал лишать свободы Муржакупову, учитывая ее положительную характеристику. Гособвинение просило в прениях назначить бывшему главврачу 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении.
Читать новость
Читать новость
Re: Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали...
Отправлено: 09.10.20 - 18:48
19 лямов в доход государства - единственно правильный приговор, имхо. Сроки никого не пугают уже, ибо удо, а потом люди, отсидев, живут припеваючи. А штраф, да еще такой крупный - самое то. Надо кстати посмотреть, кто где денег достанет и как быстро.
Re: Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали...
Отправлено: 09.10.20 - 18:56
Цитата:
Цитата:
Знает, как выбирать посредников, как обмануть "прослушку" - это тоже нынче положительными качествами считают?))
Взять в посредники Базылбекову было бы самоубийством! - сказала подсудимая. - Она очень трусливая, а я знаю психологию людей.
На вопрос гособвинителя, почему на одной из видеозаписей, исследованных в суде, Муржакупова говорит шепотом, она ответила: «Нас научили на всех уровнях, что даже у стен есть уши и все может записываться».
На вопрос гособвинителя, почему на одной из видеозаписей, исследованных в суде, Муржакупова говорит шепотом, она ответила: «Нас научили на всех уровнях, что даже у стен есть уши и все может записываться».
Цитата:
учитывая ее положительную характеристику.
Знает, как выбирать посредников, как обмануть "прослушку" - это тоже нынче положительными качествами считают?))
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:09
Цитата:
И правильно сделал. Судя по тому, какой процент отката требовали с нее изначально - цена на дезсредства нехило так завышена, что, кстати, несложно и проверить, и даже нужно было проверить. Курманова переплатой погасила бы штраф - не заплатив свои кровные ни копейки.
[Исправлено: maxsaf, 09.10.2020 - 19:10]
Для Курмановой прокурор просил штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, но судья увеличил его вдвое.
И правильно сделал. Судя по тому, какой процент отката требовали с нее изначально - цена на дезсредства нехило так завышена, что, кстати, несложно и проверить, и даже нужно было проверить. Курманова переплатой погасила бы штраф - не заплатив свои кровные ни копейки.
[Исправлено: maxsaf, 09.10.2020 - 19:10]
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:18
Канада проснулась с новыми мыслями и уже вещает на Казахстан!)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5721
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:31
Цитата:
Так скоро и от нефти и газа можно независимыми стать!
NG.kz:
Почти 19 млн тенге в доход государства
Почти 19 млн тенге в доход государства
Так скоро и от нефти и газа можно независимыми стать!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5721
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:38
Цитата:
за какой часовой пояс предпочтение?
10:56Neufundland (GMT-2:30)
10:26Halifax, Nova Scotia, Kanada (GMT-3)
08:26Winnipeg (GMT-5)
07:26Regina (GMT-6)
07:26Edmonton (GMT-6)
06:26Vancouver (GMT-7)
[Исправлено: elektron, 09.10.2020 - 14:39]
abaika95:
Канада проснулась с новыми мыслями и уже вещает на Казахстан!)
Канада проснулась с новыми мыслями и уже вещает на Казахстан!)
за какой часовой пояс предпочтение?
10:56Neufundland (GMT-2:30)
10:26Halifax, Nova Scotia, Kanada (GMT-3)
08:26Winnipeg (GMT-5)
07:26Regina (GMT-6)
07:26Edmonton (GMT-6)
06:26Vancouver (GMT-7)
[Исправлено: elektron, 09.10.2020 - 14:39]
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:40
Цитата:
Ваще не сплю, жду новости про коррупционеров. Коррупция меня так бесила - а щас прям бальзам на душу от таких новостей))
abaika95:
Канада проснулась с новыми мыслями и уже вещает на Казахстан!)
Канада проснулась с новыми мыслями и уже вещает на Казахстан!)
Ваще не сплю, жду новости про коррупционеров. Коррупция меня так бесила - а щас прям бальзам на душу от таких новостей))
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:50
Цитата-/08:26Winnipeg (GMT-5)/
Он из этой области)
Цитата-/Коррупция меня так бесила - а щас прям бальзам на душу от таких новостей/
Ну радуйся радуйся) если у вас нет новостей что коррупционеров судят то хоть на наши порадуйся)
Он из этой области)
Цитата-/Коррупция меня так бесила - а щас прям бальзам на душу от таких новостей/
Ну радуйся радуйся) если у вас нет новостей что коррупционеров судят то хоть на наши порадуйся)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5721
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:54
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20213
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:54
Цитата:
Знаешь, мне тоже - бальзам...
maxsaf:
а щас прям бальзам на душу от таких новостей))
а щас прям бальзам на душу от таких новостей))
Знаешь, мне тоже - бальзам...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, elektron, drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать