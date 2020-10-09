Re: “Я опозорила имя отца!» - На процессе по делу о даче взятки...

Отправлено: - 16:08

Ну да... Ну да... Все гл врачи у нас белые и пушистые... И только злые гл бухгалтера этих заек подставляют...И откуда у гл врача с ее зарплатой норковые шубы?? А если проверить уровень жизни всех гл врачей??? Уверена, если тщательно проверить много чего выяснится...