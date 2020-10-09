Отправлено: - 18:56

Взять в посредники Базылбекову было бы самоубийством! - сказала подсудимая. - Она очень трусливая, а я знаю психологию людей.



На вопрос гособвинителя, почему на одной из видеозаписей, исследованных в суде, Муржакупова говорит шепотом, она ответила: «Нас научили на всех уровнях, что даже у стен есть уши и все может записываться».

учитывая ее положительную характеристику.

Цитата:Цитата:Знает, как выбирать посредников, как обмануть "прослушку" - это тоже нынче положительными качествами считают?))