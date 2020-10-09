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≡ Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40070
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 18:48
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Судья пояснил, что не стал лишать свободы Муржакупову, учитывая ее положительную характеристику. Гособвинение просило в прениях назначить бывшему главврачу 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7964
Re: Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали...
Отправлено: 09.10.20 - 18:48
#1
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19 лямов в доход государства - единственно правильный приговор, имхо. Сроки никого не пугают уже, ибо удо, а потом люди, отсидев, живут припеваючи. А штраф, да еще такой крупный - самое то. Надо кстати посмотреть, кто где денег достанет и как быстро.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7964
Re: Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали...
Отправлено: 09.10.20 - 18:56
#2
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Цитата:
Взять в посредники Базылбекову было бы самоубийством! - сказала подсудимая. - Она очень трусливая, а я знаю психологию людей.

На вопрос гособвинителя, почему на одной из видеозаписей, исследованных в суде, Муржакупова говорит шепотом, она ответила: «Нас научили на всех уровнях, что даже у стен есть уши и все может записываться».


Цитата:
учитывая ее положительную характеристику.


Знает, как выбирать посредников, как обмануть "прослушку" - это тоже нынче положительными качествами считают?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7964
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:09
#3
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Цитата:
Для Курмановой прокурор просил штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, но судья увеличил его вдвое.

И правильно сделал. Судя по тому, какой процент отката требовали с нее изначально - цена на дезсредства нехило так завышена, что, кстати, несложно и проверить, и даже нужно было проверить. Курманова переплатой погасила бы штраф - не заплатив свои кровные ни копейки.

[Исправлено: maxsaf, 09.10.2020 - 19:10]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5359
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:18
#4
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Канада проснулась с новыми мыслями и уже вещает на Казахстан!)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5720
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:31
#5
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Цитата:
NG.kz:
Почти 19 млн тенге в доход государства

Так скоро и от нефти и газа можно независимыми стать! :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5720
Почти 19 млн тенге в доход государства - Как наказали фигурантов дела об откате главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 19:38
#6
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Цитата:
abaika95:
Канада проснулась с новыми мыслями и уже вещает на Казахстан!)

за какой часовой пояс предпочтение?
10:56Neufundland (GMT-2:30)10:26Halifax, Nova Scotia, Kanada (GMT-3)08:26Winnipeg (GMT-5)07:26Regina (GMT-6)07:26Edmonton (GMT-6)06:26Vancouver (GMT-7)
:lol:
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