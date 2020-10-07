Прогноз на 5 дней
пасмурно+12°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 37% влажность
  • З, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 309 из 309«1...307308309
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20212
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.20 - 13:36
#4621
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Путина поздравил с Днем Рождения?

Да нет, ещё. У него Ватсап - занят,
с утра. Тут брата не могу,поздравить.
Говорят,на рыбалку - уехал... :lol: :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20212
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.20 - 19:47
#4622
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно я уже небыл у миллионера. За это время,

через дорогу, от него, дом построили... :lol: :oops:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.10.20 - 21:17
#4623
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9603
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.20 - 11:04
#4624
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
дом построили...


долгострой.
ни одного строителя.
уже трава кустами на крыше выросла.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9603
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.20 - 11:05
#4625
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:


друзья Дракона,наверное.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20212
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.20 - 15:46
#4626
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
друзья Дракона,наверное.

Нее, Братаны... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20212
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.20 - 15:47
#4627
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
уже трава кустами на крыше выросла.

Это деревья, из-за дома, выглядывают... :lol: :oops: :-P
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9603
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.20 - 15:50
#4628
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нее, Братаны..


похожи..
тогда имена у них должны быть
Иван, Петр,Сергей.
к примеру.

[Исправлено: alex_60, 09.10.2020 - 15:56]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20212
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.20 - 15:53
#4629
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
похожи..

Да, этот - кудрявый... :lol: :oops: :-P
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9603
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.20 - 15:55
#4630
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, этот - кудрявый...


ты?
загорел.

[Исправлено: alex_60, 09.10.2020 - 15:57]
Профайл
Страница 309 из 309«1...307308309
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.27 Ko | Raw HTML: 91.32 Ko -