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"Не соответствует действительности" - информацию о ситуации на Аркалыкской птицефабрике прокомментировали в управлении ветеринарии
"Не соответствует действительности" - информацию о ситуации на Аркалыкской птицефабрике прокомментировали в управлении ветеринарии
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