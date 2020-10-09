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≡ Жен-блогеров казахстанских чиновников могут наказать за подарки - Антикор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40064
Жен-блогеров казахстанских чиновников могут наказать за подарки - Антикор
Отправлено: 09.10.20 - 13:21
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Жены некоторых госслужащих ведут активную блогерскую деятельность в соцсетях. А это значит, что они получают подарки от спонсоров либо деньги за рекламу товаров. В Антикоре объяснили, что теперь супругам нужно быть аккуратнее.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5358
Re: Жен-блогеров казахстанских чиновников могут наказать за...
Отправлено: 09.10.20 - 13:21
#1
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Тоесть борьба не с причинами а с последствиями?) У жены госслужащего куча подарков в виде машин,но не будем разбираться откуда они ? Просто запретим ей публиковать фотки)
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
484
Re: Жен-блогеров казахстанских чиновников могут наказать за...
Отправлено: 09.10.20 - 13:48
#2
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Цитата:
abaika95:
но не будем разбираться откуда они ? Просто запретим ей публиковать фотки)

а ты не обратил внимание, что абсолютно всё так делается, через одно место! Не корень ищут, а ростки стригут. И так абсолютно во всём.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5358
Жен-блогеров казахстанских чиновников могут наказать за подарки - Антикор
Отправлено: 09.10.20 - 13:51
#3
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Цитата-/а ты не обратил внимание, что абсолютно всё так делается, через одно место!/



Нет не обратил,все нормально,нужно просто разбираться и делать внушения)
Но тебе с Украины виднее конечно) у вас там все делают через другое место!
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