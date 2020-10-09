Отправлено: - 13:48

abaika95:

но не будем разбираться откуда они ? Просто запретим ей публиковать фотки)

Цитата:а ты не обратил внимание, что абсолютно всё так делается, через одно место! Не корень ищут, а ростки стригут. И так абсолютно во всём.